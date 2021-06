Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über den Börsengang von Didi Chuxing sei bereits länger spekuliert worden, jetzt nehme er Formen an. Der chinesische Fahrdienstvermittler wolle sein IPO in New York durchführen und dabei eine hohe zweistellige Milliarden-Bewertung erreichen. Davon würde kurioserweise auch der US-Konkurrent Uber profitieren.Zwar stehe bislang noch kein Datum fest und auch ob das Listing an der NYSE oder der Nasdaq stattfinden solle, sei noch offen. Die bei der US-Finanzaufsicht eingereichten Unterlagen würden aber erste Einblicke erlauben.So habe Didi im letzten Jahr aufgrund der Corona-Maßnahmen einen Umsatzrückgang von fast elf Prozent auf 21,6 Milliarden Dollar hinnehmen müssen. Alleine das Fahrdienst-Geschäft in China sei fast auf das Niveau von 2018 zurückgefallen.Laut eigenen Angaben sei das Unternehmen in 15 Ländern aktiv, doch über 93 Prozent seiner Umsätze erwirtschafte es in China. Dort habe es sich unter anderem gegen den US-Rivalen Uber durchgesetzt, dessen China-Geschäft Didi 2016 übernommen habe. Im Gegenzug hätten die Amerikaner 12,8 Prozent der Unternehmensanteile von Didi erhalten.Nachdem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 noch einen Verlust von über 1,6 Milliarden Dollar ausgewiesen habe, stehe für das erste Quartal dieses Jahres erstmals ein Gewinn zu Buche. Unterm Strich habe Didi ein Plus von 873 Millionen Dollar erwirtschaftet.Der Markt für Fahrdienste sei enorm. Alleine in China würden Analysten in diesem Jahr mit einem Umsatz von über 93 Milliarden Dollar rechnen. In vier Jahren solle er den Prognosen zufolge auf mehr als 129 Milliarden anwachsen, was einem jährlichen Plus von fast neun Prozent entspreche.Noch stünden wichtige Informationen zum Börsengang aus. Dazu zähle auch die angestrebte Bewertung. Das Wall Street Journal berichte unter Berufung auf informierte Personen von 70 Milliarden Dollar, die Didi anstreben solle. DER AKTIONÄR wird die Entwicklung beim Uber Chinas weiter verfolgen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Uber Technologies-Aktie. (Analyse vom 14.06.2021)