Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:

28,18 Euro -2,10% (25.09.2019, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

28,50 Euro +0,28% (25.09.2019, 16:33)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 31,11 -0,61% (25.09.2019, 16:46)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (25.09.2019/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Justin Post von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse spricht Justin Post, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) aus.Nach einem Investorentreffen zeigen sich die Analysten von BofA Merrill Lynch Reseach hinsichtlich des Erreichens der Profitabilität weiterhin zuversichtlich. Die Äußerungen des Managements von Uber Technologies Inc. seien von Optimismus geprägt gewesen, insbesondere was den Bereich Fahrtenvermittlungen betreffe.Analyst Justin Post sieht das Sentiment gegenüber der Uber-Aktie nahe einem Tiefpunkt, was sich auch in der Bewertung des Titels niederschlage. Das Auslaufen von Haltefristen am 08. November könnte den Enthusiasmus der Anleger bremsen.Der anstehende Quartalsbericht könnte aber für mehr Klarheit hinsichtlich der Trends im Kerngeschäft und den übrigen Segmenten sorgen.