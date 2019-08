Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Justin Post von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse spricht Justin Post, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) aus.Das hinter den Erwartungen zurückgebliebene Ergebnis je Aktie des zweiten Quartals sei auf Einmaleffekte zurückzuführen. Der Buchungsausblick habe sich dagegen im Rahmen der Annahmen bewegt.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research zeigen sich hinsichtlich der Entwicklung der Profitabilität in 2019 wegen steigender Deckungsbeiträge zuversichtlicher. Die Äußerungen des Managements von Uber Technologies in Bezug auf einen sich nähernden Break even im Fahrtenvermittlungsgeschäfts sollte bei langfristig orientierten Anlegern größeres Vertrauen auslösen.Analyst Justin Post glaubt, dass Uber im dritten Quartal von einem sich verringernden Wettbewerb profitieren werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uber-Aktie: