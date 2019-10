Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit annualisiert 1,9% verzeichnete die US-Wirtschaft im 3. Quartal den zweitniedrigsten BIP-Anstieg seit Anfang 2016, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Während sich der Konsum als Wachstumsstütze erwiesen habe, habe der Außenbeitrag negativ zum BIP beigetragen. Bei den Investitionen habe zudem ein spürbarer Rückgang hingenommen werden müssen. Insgesamt zeichne sich auf Basis der bisher vorliegenden Daten für das Gesamtjahr 2019 ein BIP-Zuwachs von 2,3% gg. Vj. ab.



Das schwächere Momentum im Vergleich zum Vorjahr (2,9%) mache sich zunehmend auch am Arbeitsmarkt bemerkbar. Die vom Lohndienstleister ADP erhobene Beschäftigungsveränderung in der Privatwirtschaft habe mit 125.000 im Oktober zwar im Bereich der Konsenserwartungen gelegen. Jedoch sei der Vormonatswert deutlich nach unten korrigiert worden. Im bisherigen Jahresverlauf ergebe sich damit nur noch ein durchschnittliches Stellenplus von 157.000 (2018: 219.000). (31.10.2019/ac/a/m)



