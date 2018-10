Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Konsument sollte angesichts der noch immer sehr erfreulichen Lage am US-Arbeitsmarkt auch perspektivisch eine tragende Säule der Wirtschaft der Vereinigten Staaten bleiben, so die Analysten der Nord LB.



An dieser Einschätzung dürften die am kommenden Freitag zur Veröffentlichung anstehenden Zahlen zur Beschäftigungssituation in den USA grundsätzlich kaum etwas ändern. Mittel- und langfristig könnte der sich zunehmend abzeichnende Fachkräftemangel aber schon zu einem spürbaren Engpassfaktor für das Wachstum der US-Ökonomie werden. (26.10.2018/ac/a/m)



