Für viele der ehrgeizigen Ziele von Bidens Agenda bedürfe es jedoch der Zustimmung des Kongresses; er könne sie nicht einfach per Verordnung durchsetzen. "Wo die Parteien aber so weit auseinander liegen, sind die Chancen gering, dass die Republikaner im Kongress Bidens Initiativen unterstützen werden", so Allan.



Seine Kampagne derzeit verspreche, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus halten würden - was weithin erwartet werde - und die Kontrolle über den Senat dazu gewinnen würden. Dem Senat würden derzeit 53 Republikaner und 47 Demokraten angehören. Doch stehe in diesem Jahr nur ein Teil dieser Sitze zur Wahl: 12 davon würden von Demokraten und 23 von Republikanern gehalten. Viele seien aber in fester Hand und so konzentriere sich die Aufmerksamkeit auf nur etwa 10 Sitze, die das Gesamtbild bestimmen würden.



Überdies sei das Rennen bei den Senatswahlen enger als bei den Präsidentschaftswahlen: "Mitch McConnell hat als Führer der Republikaner eine bessere Chance, die Kontrolle über den Senat zu halten, als Donald Trump, Präsident zu bleiben", sage Allan. Die Demokraten müssten den Republikanern mindestens vier Sitze abjagen, um die Kontrolle über den Senat zu übernehmen. Nach aktuellen Umfragen seien die amtierenden Senatoren der Republikaner in Colorado, Arizona, Maine und North Carolina anfällig dafür, ersetzt zu werden. Darüber hinaus werde es schwierig für die Demokraten, Sitze zu erobern, aber Iowa, South Carolina, Georgia und Montana würden allesamt Chancen bieten. Und je besser Biden im Wahlkampf abschneide, desto wahrscheinlicher sei, dass er auch die demokratischen Senatoren mit sich ziehe.



Das Problem: "Wenn Biden Präsident wird und die Demokraten nur drei Sitze im Senat gewinnen, könnte das daraus resultierende 50:50-Unentschieden im Senat zwar mit der ausschlaggebenden Stimme von Vizepräsidentin Harris zu Gunsten der Demokraten aufgelöst werden", erkläre Allan. Doch stünde auch dann jede einzelne Entscheidung auf Messers Schneide: Allein das Abrücken eines einzigen demokratischen Senators würde eine Niederlage bedeuten. Ein solches Umfeld mache die US-Politik zu einer enormen Herausforderung. Daher sei die Aussicht auf die Verabschiedung wichtiger Gesetze umso besser, je größer die demokratische Mehrheit sei. Wer den Senat kontrolliere, sei daher die wichtigere Frage, als wer Präsident werde.



WAS ANLEGER ERWARTEN DÜRFTEN



Nun sei die Gesetzgebung nicht der einzige Weg, wie ein Präsident seine Ziele erreichen könne: "In einigen Bereichen von Wirtschaft und der Gesellschaft können wesentliche Veränderungen durch Anordnungen und Entscheidungen der Verantwortlichen in Regierungsbehörden erreicht werden. Branchenpezifische Regeln oder Einwanderungsvorschriften sind hier gute Beispiele", so Allan. Auch in der Außenpolitik - ein Gebiet, auf das sich Biden während seiner langen Karriere als Senator spezialisiert habe - habe der Präsident ein breites Spektrum an Mitteln. Ein Schritt zurück von Trumps "America First"-Doktrin hin zu einer traditionelleren Rolle der amerikanischen Führung scheine unter Bidens Präsidentschaft wahrscheinlich.



All das dürften Anleger weltweit gern hören: Eine planbare, transparente Politik stärke die Börse. Ein Konjunkturpaket, Investitionen in Infrastruktur und gesicherte Jobs ebenso. Drei Branchen könnten ganz besonders profitieren: Erneuerbare Energien, Infrastruktur und - kleinere - Technologie-Titel.



Biden wolle die Umweltstandards in den USA zum Beispiel bei Abgasemissionen erhöhen, setze sich für eine Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen ein und für Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Überdies wolle er in den kommenden vier Jahren zwei Billionen Dollar in erneuerbare Energien investieren. Solche Aktien stünden darum weit oben auf der Liste der Gewinner-Titel unter einem Präsidenten Joe Biden. Außerdem verspreche er binnen der nächsten zehn Jahre Investitionen in die Infrastruktur im Umfang von 1,3 Billionen Dollar. Das bedeute Auftrieb für Unternehmen aus der Baubranche sowie Telekomanbieter, die etwa an 5G-Standards arbeiten würden.



Unter Biden könnte sich der Druck auf Big Tech verschärfen. Viele Demokraten seien der Ansicht, dass die Schwergewichte wie Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) und Google ihre Marktmacht missbrauchen würden. Zunehmende Regulierung seo also wahrscheinlich. Aber Chancen gebe es in der Branche auch abseits von Big Tech, bei kleineren Softwareanbietern und IT-Dienstleistern. Und: Nicht nur Unternehmen in den USA würden von Bidens Programmen profitieren, sondern auch Firmen in Europa. (28.10.2020/ac/a/m)





