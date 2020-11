Der zweite Punkt: Nach dem jetzigen Stand der Dinge dürften die Republikaner die Senatsmehrheit behalten, die Demokraten dagegen im Abgeordnetenhaus die Mehrheit stellen. Das mache das Regieren für einen künftigen Präsidenten in jedem Fall schwer. Alle Gesetze, die Haushaltsfragen berühren würden, müssten vom gesamten Kongress verabschiedet werden. Die großen Würfe seien immer nur dann gelungen, wenn beide Kammern eine mit dem Präsidenten kompatible Mehrheit gehabt hätten. Das treffe beispielsweise auf die Gesundheitsreform von Barack Obama und auch die Steuerreform von Donald Trump zu. Könne es unter diesen Umständen gelingen, ein groß angelegtes Konjunktur-und Hilfspaket zu schnüren? Seit Monaten hätten Demokraten und Republikaner um eine Einigunggerungen. Dass dies nicht gelungen sei, dürfte in erster Linie mit dem Wahlkampf zu tun gehabt haben. Jetzt wo der Wahlkampf vorbei sei (sein sollte), könnte es eher zu einer Einigung kommen. Allerdings würde ein Präsident Biden von seiner Vorstellung eines 2 bis 3 Billionen US-Dollar starken Pakets starke Abstriche machen müssen, um ausreichend Stimmen im Senat zu erhalten. Unter einem Präsidenten Trump dürfte das Paket in jedem Fall weniger großzügig ausfallen, wenn die Republikaneran ihrerbisherigen Position festhalten würden. Die Bondmärkte schienen die Enttäuschung über den Umfang des Konjunkturpakets bereits vorwegzunehmen, denn die Renditen der US-Staatsanleihen seien kräftig gefallen.



Biden würde seine Steuererhöhungspläne vermutlich nicht durchsetzen können und auch der von ihm propagierte Green Deal, der 2 Billionen US-Dollar als Investitionen in grüne Technologien vorsehe, hätte nur geringe Realisierungschancen. Ein Präsident Trump würde sich vermutlich erneut auf handelspolitisches Terrain konzentrieren, wo er erfahrungsgemäß viele Entscheidungen unabhängig vom Kongress treffen könne. Für die EU, die unter anderem mit höheren Autozöllen rechnen müsse, seien das keine guten Nachrichten.



Was würden die juristischen Auseinandersetzungen bedeuten, die derzeit rund um die Wahlergebnisse in Pennsylvania, Michigan und Georgia geführt würden? Je nach Gesetzeslage des jeweiligen Bundesstaates habe eine Partei das Recht unter bestimmten Bedingungen eine Neuauszählung zu verlangen. Das könnte bei Wisconsin der Fall sein, wo bislang der Vorsprung Bidens vor Trump bei unter 1% liege und damit unterhalb der Schwelle, ab der die Neuauszählung gefordert werden könne. Dies seien Regelungen, die von der Idee her das Vertrauen in die Integrität des Auszählungsprozesses stärken würden. Das Wahlkampfteam des amtierenden Präsidenten fordere jedoch auch, dass die per Briefwahl abgegebenen Stimmen in Pennsylvania, die bis zum 6. November eintreffen würden, nicht zählen würden, obwohl das Oberste Verfassungsgericht genau diese Regelung bestätigt habe. Es sei kein Geheimnis, dass die Briefwahlstimmen in der Regel mehrheitlich von Demokraten-Wählern abgegeben würden. Diese gerichtliche Zuspitzung eines eigentlich demokratischen Prozesses beschädige die höchste demokratische Institution der USA, die Wahlen selbst und die Legitimität jeder künftigen Regierung.



Zum letzten Punkt: Just für den Wahltag würden die USA das erste Mal über 100.000 Neuinfektionen mit Covid-19 vermelden. Eine der wichtigsten Aufgaben eines neuen Präsidenten werde es sein, die Verbreitung des Virus in den Griff zu bekommen, um die Überlastung von Krankenhäusern und einen möglichen ungebremsten Anstieg von Covid-19 bedingten Todesfällen zu bremsen. Präsident Trump setze dabei auf einen Impfstoff und lehne ansonsten Maßnahmen, die das Wirtschaftsleben beeinträchtigen könnten, ab. Unter einem Präsidenten Biden dürfte sich dies vermutlich ändern. Laut Wahlprogramm plane Biden eine Versiebenfachung der Testkapazitäten, den Aufbau einer 100.000 Menschen starken so genannten Contact-Tracing Workforce, mit derInfektionen zurückverfolgt werden sollten, sowie klare Regeln zum Tragen von Masken. Man müsse davon ausgehen, dass über die nächsten Monate das Infektionsgeschehen in den USA an Dramatik zunehmen werde. Ein Präsident Biden könnte erst ab dem 20. Januar mit echten Maßnahmen beginnen. Es sei davon auszugehen, dass die US-Wirtschaft, die sich bislang - nach dem tiefen Einbruch im Frühjahr - relativ resilient gegenüber der Corona-Krise gezeigt habe, in eine erneute Schwächephase, vielleicht sogar eine kurzzeitige Rezession eintauchen werde, unabhängig vom Wahlausgang. Unter Biden gäbe es aber vermutlich die Chance, dass mit einer konsistenten Strategie zur Eindämmung des Virus die Basis für einen nachhaltigeren Aufschwung gelegt werde, denn mit dem umfassenden Schutz der Bevölkerung durch Impfstoffe sei wohl frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zu rechnen.



Die nächsten Stunden oder gar Tage und Wochen würden spannend. Der Wahlkrimi sei aber lediglich der Auftakt für eine langfristige gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, deren Verlauf heute schwerer als je zuvor abzuschätzen sei. (05.11.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Wahlkrimi in den USA dauert zur Stunde noch an, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank im aktuellen "Wochenbarometer".