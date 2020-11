Die Experten würden das Glas deshalb als halb voll und nicht halb leer betrachten. Der Markt, der sich in der vergangenen Woche um über sieben Prozent erholt habe, tue dies auch.



Da die Zahl der COVID-19-Fälle in den USA weiter steige und sich das Wachstum der US-Wirtschaft abschwäche, würden die Experten davon ausgehen, dass es ein Konjunkturpaket geben werde, auch wenn es unter einem geteilten Kongress wohl kleiner sein werde als von Joe Biden gewollt.



Die Experten würden davon ausgehen, dass ein Konjunkturpaket eher 1-1,5 Billionen Dollar umfassen werde und nicht 2 Billionen wie vor den Wahlen diskutiert oder sogar 3 Billionen Dollar wie von einer rein demokratischen Regierung favorisiert. Dies könnte sich allerdings ändern, wenn die Senatswahlen in Georgia zugunsten der Demokraten ausfallen würden. Dieses Szenario, das nicht unmöglich erscheine, könnte für Volatilität an den Märkten sorgen.



Der republikanisch dominiert Senat werde größere Steuererhöhungen verhindern und mache eine größere Umstrukturierung des Gesundheits- und des Energiesektors weniger wahrscheinlich. Aus Sicht der Experten sei der größte Gewinner dieser Wahl trotzdem der Gesundheitssektor. Regulierung in Form von Arzneimittelpreiskontrollen und die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung würden zwar wohl nicht durch den republikanischen Senat abgesegnet werden. Zu erwarten sei aber auf jeden Fall ein enormer Anstieg der öffentlichen und privaten Investitionen, beispielsweise in Krankenhäuser, die Arzneimittelentwicklung, die Forschung von pharmazeutischen Wirkstoffen, die medizinische Versorgungskette sowie in medizinische Geräte. (09.11.2020/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsident hat die Märkte beflügelt und mehr Gewissheit gebracht, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.Bis zu den Senatswahlen in Georgia Anfang Januar 2021 bleibe jedoch ein gewisser Grad an Ungewissheit über die Zusammensetzung der neuen Regierung bestehen. Das könnte die Börsen beeinflussen, sage Shamik Dhar, Chefökonom bei BNY Mellon Investment Management. Der Gesundheitssektor sei trotz allem aus seiner Sicht - ungeachtet der Regierungskonstellation - der klare Sieger dieser US-Wahlen.