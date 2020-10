Die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit und die Marktvolatilität hätten die private Sparquote dramatisch in die Höhe getrieben, da die steigende Arbeitslosigkeit Investoren dazu veranlasst habe, während des Marktabschwungs in Barmittel zu flüchten. Im Zuge der Erholung von Wirtschaft und Unternehmensergebnissen, bestehe die Chance, dass diese liquiden Mittel - sowohl auf Unternehmens- als auch auf Verbraucherseite - wieder den Aktienmärkten zufließen würden.



Darüber hinaus habe das Niedrigzinsumfeld dafür gesorgt, dass Aktiendividenden und Cashflow-Renditen attraktiv bleiben würden. Da Investoren weiterhin händeringend nach Ertragsmöglichkeiten suchen würden, könnte dies sowohl Aktien als auch Unternehmensanleihen zusätzliche Unterstützung bieten. Die relativ schnelle Erholung der Märkte und die anhaltende Stabilität der Eigenheimpreise hätten zudem dazu beigetragen, das Vermögen der Verbraucher zu steigern. Dies wiederum könnte in den kommenden Quartalen die Zuversicht im Hinblick auf größere Käufe erhöhen.



Und schließlich konnten wir beobachten, wie sich aufgrund der diesjährigen Volatilität mehrere Anlagethemen herauskristallisieren und an Fahrt gewinnen, so die Experten von Janus Henderson Investors. Die zunehmende Nachfrage nach technologiebasierten Cloud Software-Plattformen zur Unterstützung der Arbeit im Homeoffice und eine rasche Verlagerung hin zu E-Commerce seien zwei Themen, von denen bestimmte Unternehmen klar profitiert hätten. Die Experten seien davon überzeugt, dass Unternehmen, die in der Lage seien, in diese Themen zu investieren bzw. von diesen Themen zu profitieren, weiterhin für steigende Aktienkurse sorgen würden.



Während man im Vorfeld der Wahlen ein gewisses Maß an kurzfristiger Volatilität an den Märkten beobachte, sei es wichtig, etwas Abstand zu wahren und zu überlegen, wo man im längerfristigen Zyklus stehe. Nach einer Rezession lasse der Kreditzyklus allmählich seinen Tiefpunkt hinter sich, während die Konjunkturerholung Fahrt aufnehme und Unternehmen einen mehrjährigen Prozess der Bilanzsanierung beginnen würden. Da das Kreditrisiko dieser Unternehmen sinke, könne dieser nachhaltige Rückenwind häufig zu engeren Spreads und attraktiven Renditechancen führen.



Das Quantitative Easing der FED habe auch die Anleihenmärkte unterstützt, obwohl ihr Kauf von Unternehmensanleihen einen stärkeren positiven Einfluss auf den Investment-Grade-Kreditmarkt gehabt habe. Dies habe dazu geführt, dass einige Anleihen mit BB-Rating attraktive Spreads und Relative-Value-Chancen bieten würden. Die Experten sähen weiterhin Chancen bei Wertpapieren mit BBB-Rating sowie vielen High-Yield-Emittenten mit höherem BB-Rating.



Angesichts der durch Corona verursachten Unsicherheit, die das wirtschaftliche Umfeld belaste, seien die Experten davon überzeugt, dass es im Interesse beider politischen Parteien (Republikaner und Demokraten) sei, eine lockere Politik beizubehalten und die Finanzmärkte, die Verbraucher und die Wirtschaft weiterhin zu unterstützen. Diese Unterstützung könnte - in Kombination mit der Entwicklung eines Impfstoffs und der Infrastruktur für dessen Verteilung - die wirtschaftliche Erholung weiter stärken. Die Experten würden die Lage zwar weiterhin positiv bewerten, die Volatilität dürfte jedoch anhalten - nicht nur während der Wahlen, sondern auch im Zuge der laufenden Erholung. Daher würden sie davon ausgehen, dass es wichtig sein werde, aktiv zu bleiben und sich auf Aktien oder Unternehmensanleihen von Unternehmen mit soliden Bilanzen, Cashflows und langfristigen Wettbewerbsvorteilen zu konzentrieren.



Die Experten von Janus Henderson Investors sind davon überzeugt, dass sich diese Merkmale gemeinsam mit anderen fundamentalen Faktoren wie Geld- und Fiskalpolitik für langfristig orientierte Investoren als wichtiger erweisen werden als die von der Wahl verursachte kurzfristige Unsicherheit. (14.10.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Der bisherige Jahresverlauf war von anhaltender Marktvolatilität geprägt, wobei sich die Wirtschaft inzwischen auf Erholungskurs befindet, so die Experten von Janus Henderson Investors.Mit der im November anstehenden US-Präsidentschaftswahl sähen sich Investoren weiterer Unsicherheit ausgesetzt. So müssten sie die Aussichten auf entweder eine Einheit oder eine Teilung zwischen Präsidentschaft und Kongress sowie die sich daraus ergebenden politischen Konsequenzen beurteilen.Während neue politische Entscheidungen sicherlich branchen- und unternehmensübergreifende Auswirkungen haben würden, seien die Experten der Meinung, dass die für die Finanzmärkte wichtigeren Faktoren das Entwicklungstempo für einen Corona-Impfstoff, die Wiedereröffnung der Wirtschaft und die anhaltende geldpolitische Unterstützung der weltweiten Zentralbanken seien. Daher seien die Experten der Meinung, dass Investoren gut beraten wären, über die Wahl hinauszublicken und sich stärker auf die langfristigen Faktoren zu konzentrieren, die die US-Wirtschaft und die Aussichten für die Aktien- und Anleihenmärkte vorantreiben würden.Die im März weltweit von Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen hätten erheblich dazu beigetragen, die Lücke zwischen dem plötzlichen Wirtschaftsabschwung und der allmählichen Wiedereröffnung der Wirtschaft zu schließen. Die US-Regierung und die US-Notenbank (FED) hätten den Märkten enorme Mengen an fiskal- und geldpolitischen Konjunkturmaßnahmen sowie Liquidität zugeführt, was historisch zu einer der schnellsten Markterholung nach einer Rezession geführt habe.