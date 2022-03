Der zweite Bereich, auf den sich der Krieg auf die US-Wirtschaft auswirken könne, sei die weitere Unterbrechung der Lieferkette. Die Ukraine und Russland seien wichtige Lieferanten vieler Industriemetalle und anderer Materialien wie Neongas, das bei der Herstellung von Halbleitern verwendet werde. Russland sei auch ein wichtiger Lieferant von Palladium, das in Katalysatoren verwendet werde. Eine Unterbrechung dieser beiden Lieferketten würde sich wahrscheinlich auf den ohnehin schon angespannten Automobilmarkt nachteilig auswirken.



Die Auswirkungen würden sich höchstwahrscheinlich im Rohstoffindikator des ClearBridge Recession Risk Dashboard zeigen, der in diesem Monat sein grünes Signal beibehalte, obwohl er aber erste Schwächen zeige. Diese Verschlechterung sei in erster Linie auf den Rückgang der Stahlpreise um etwa 50% seit Mitte Oktober sowie auf die schwächere Entwicklung bei Chemikalien zurückzuführen. Obwohl sowohl die Ukraine als auch Russland Stahl produzieren würden, sei der Preisrückgang in den letzten Monaten eher von China verursacht worden. Wichtig sei, dass die chinesische Politik eine Kehrtwende vollzogen habe und das Land nun einen insgesamt stimulierenden politischen Kurs verfolge. Da die Rohstoffe vorerst im grünen Bereich bleiben würden, gebe es diesen Monat keine Signaländerungen.



Abschwächung der europäischen Wirtschaft



Die letzte Möglichkeit, dass die Krise der Wirtschaft Schaden zufüge, sei die Aussicht auf eine Abschwächung oder gar eine Rezession in Europa. Europa sei wirtschaftlich sehr viel enger mit Russland (dem fünftgrößten Handelspartner sowohl bei den Ausfuhren als auch bei den Einfuhren) verbunden. Infolgedessen würden die Wirtschaftssanktionen in Europa wahrscheinlich härter durchschlagen. Da Energie der wichtigste Importartikel sei, seien die Erdgaspreise in Europa nach der Invasion von einem bereits hohen Niveau aus in die Höhe geschossen, was die Verbraucher zusätzlich belaste. Europa und das Vereinigte Königreich seien bedeutendere Handelspartner der USA, wobei der Bruttohandel (Importe + Exporte) zwischen dem Vereinigten Königreich und den EU27-Staaten mit den USA etwa 5,5% des BIP 2019 ausmache.



Auch wenn eine Abschwächung in Europa Gegenwind für das Binnenwachstum bedeuten würde, das sich 2022 bereits zurückgehen dürfte, dürfe nicht vergessen werden, dass sich das Wachstum von einem hohen Niveau aus verlangsame. Das BIP der USA sei 2021 um 5,6% (und sogar noch mehr, wenn man die Inflation mit einbeziehe) gestiegen, das schnellste Wachstum seit 1984. Die Konsenserwartungen für das BIP lägen derzeit bei 3,7% für 2022, was dem größten Wachstum seit 2004 entspreche (ohne das letzte Jahr). Wichtig sei, dass Europa im Jahr 2012 während seiner Staatsschuldenkrise eine Rezession erlebt habe. Dies habe in den USA nicht zu einer Rezession geführt, auch wenn das Wirtschaftswachstum damals mit nur 1,5% viel geringer ausgefallen sei. Aufgrund des hohen Konsumniveaus und des großen Leistungsbilanzdefizits würden die USA in der Regel die Welt in eine Rezession führen, nicht umgekehrt.



Da sich die wirtschaftlichen Folgen für die USA in Grenzen halten dürften, stelle sich nun die Frage, was dies für den Kurs der FED-Politik bedeuten könnte. Die FED-Funds-Futures seien ebenso volatil gewesen wie die Aktienmärkte, würden aber derzeit mit 1,1 Zinsschritten im März und insgesamt 5,4 im Jahr 2022 rechnen. Das sei weniger als vor der Invasion, aber der Trend der letzten Wochen sei bereits in Richtung einer geringeren Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte im März und einer geringeren Gesamtzahl im Jahr 2022 gegangen. Seit der Invasion hätten mehrere FED-Gouverneure und regionale Präsidenten Reden gehalten, in denen sie allgemein hätten verlauten lassen, dass sie die Situation in der Ukraine beobachten würden, aber vorerst davon ausgehen würden, dass sie mit den Plänen für eine erste Zinserhöhung auf der März-Sitzung fortfahren würden.



Abgesehen von der Geldpolitik zeige die Geschichte, dass geopolitische Konflikte in der Regel zu kurzlebigen Marktturbulenzen geführt hätten. In der Vergangenheit sei der S&P 500 Index bei größeren geopolitischen Ereignissen innerhalb von drei Wochen um durchschnittlich 6% gefallen und habe sich anschließend wieder auf das vorherige Niveau erholt. Sobald die Tiefststände erreicht seien, hätten sich Aktien gut gehalten und in den ersten drei Monaten 6,5% und im ersten Jahr 13% zugelegt. Interessanterweise habe der Markt bei den letzten fünf großen Kriegen (Vietnam, Golfkrieg, Afghanistan, Irak und Krim) seinen Tiefpunkt erreicht, bevor die Invasion stattgefunden habe. Es bleibe zwar abzuwarten, wie sich die Ereignisse entwickeln würden - und wir alle würden auf eine rasche und friedliche Lösung hoffen -, aber die anfängliche Reaktion des Aktienmarktes scheine den historischen Mustern nicht zu widersprechen. (15.03.2022/ac/a/m)







