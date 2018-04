Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA waren die Verbraucher in den vergangenen Monaten so optimistisch wie zuletzt im Jahr 2000, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vor allem die aktuelle Lage werde beim vom Conference Board erhobenen Konsumentenvertrauen gut eingeschätzt, aber auch die Erwartungen würden in der Nähe mehrjähriger Hochstände notieren. Für April zeichne sich zwar mit Blick auf die verhaltene Aktienmarktentwicklung, den im März leicht schwächeren Arbeitsmarkt, die gestiegenen Ölpreise, das vorübergehend sehr schlechte Wetter und die politischen Spannungen ein zweiter Rückgang in Folge (um rund zwei Indexpunkte) ab. Die grundsätzlich positive Einstellung der Konsumenten bleibe allerdings erhalten. Vor diesem Hintergrund dürfte der Konsum, der im 1. Quartal 2018 deutlich schwächer zugelegt haben dürfte als noch im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2017, im weiteren Jahresverlauf wieder an Dynamik gewinnen.



Es bedürfe schon einer großen Negativüberraschung beim US-Konsumentenvertrauen, um größere Marktbewegungen beim US-Dollar und den Renditen langlaufender US-Treasuries auszulösen. (24.04.2018/ac/a/m)





