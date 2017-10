Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Unternehmen in den USA sind weiterhin in bester Stimmung, so die Analysten von Postbank Research.



Nicht zuletzt aufgrund wieder gestiegener Hoffnungen auf baldige Steuererleichterungen seien die ISM-Indices für das Verarbeitende Gewerbe (Mi., 01.11., 15:00 Uhr) sowie für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe (Fr., 03.11., 15:00 Uhr) zuletzt auf 60,8 beziehungsweise 59,8 Punkte und damit auf Boom-Niveaus gestiegen. Die Analysten würden aber davon ausgehen, dass die (gar nicht mal so schlechte) grundlegende konjunkturelle Dynamik durch die Sentimentdaten überzeichnet werde. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten für Oktober mit moderaten Rücksetzern bei den ISM-Indices rechnen. Für beide Sektoren dürfte ein Abschlag um jeweils 0,8 Zähler auf 60,0 beziehungsweise 59,0 Punkte zu Buche stehen, was immer noch außerordentlich gute Niveaus wären. (31.10.2017/ac/a/m)







