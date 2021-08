"Ich glaube, dass strengere Gesetze im Datenschutz oder bei den Inhalten den Burggraben der größten Plattformen eher stärken als schwächen", sage Li. Denn die großen Player verfügten oft über gut etablierte Protokolle und hätten gleichzeitig mehr Ressourcen, um Datenschutz- und Rechtsfragen anzugehen. Kleine Konkurrenten könnten sich das kaum leisten - vor allem dann, wenn sie keine starke Position am Markt hätten.



Auch beim Datenschutz dürften Konzerne Vorteile haben. "Viele von den Unternehmen selbst erlassenen Datenschutzrichtlinien sind viel wichtiger als die Gesetzgebung", sage Li. Die IDFA (Identifier for Advertisers) seien ein aktuelles Beispiel. Die Werbetechnikbranche verlasse sich stark auf individuelle Daten in Form von IDFA-Nutzerdaten von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Cookies von Drittanbietern, um gezielte Werbung zu schalten. Jedoch plane Apple, den Drittanbietern immer weniger dieser Daten zu liefern. Auch Google überlege, Cookies von Drittanbietern in seinem Internetbrowser Chrome demnächst auslaufen zu lassen.



"Letztendlich werden wahrscheinlich die Unternehmen Wettbewerbsvorteile haben, die Zugang zu First-Party-Daten haben oder viele Informationen auf ihren eigenen Plattformen oder Ökosystemen sammeln können", sage Li. Darüber hinaus dürfte die globale gesetzliche Landschaft im Datenschutz wahrscheinlich immer komplexer werden. Das betreffe erneut vor allem die kleinen Unternehmen, die keine Millionenbudget für ihren Datenschutz aufbringen könnten. Im Umkehrschluss bedeute das: Datenschutzgesetze könnten die großen Tech-Unternehmen sogar gegenüber Newcomern schützen.



Das gelte auch bei der Inhaltsmoderation. "Bis heute sind Internetunternehmen in den Vereinigten Staaten weitgehend von den Inhalten abgeschirmt, die auf ihren Plattformen veröffentlicht werden", wisse Li. Wahrscheinlich werde sich das in der nahen Zukunft ändern. Li sehe einen politischen Konsens darüber, dass Internetplattformen zu mehr Transparenz und Berichterstattung über die Verwaltung von Inhalten verpflichtet werden sollten - und dass sie Inhalte innerhalb von 24 Stunden entfernen müssten, wenn dies von einem Gericht angeordnet werde. Die Kosten für die Einhaltung dieser Vorschriften dürften steigen und Geldstrafen könnten häufiger werden. "Wieder einmal sind besonders die kleinen Unternehmen betroffen, die sich das nicht leisten können. Der Burggraben der großen Unternehmen wird also tiefer werden", sage Li.



Schließlich werde auch das Kartellrecht eine Rolle spielen. Für Internetunternehmen scheinen die Anklagen der Quasi-Monopole die bedrohlichsten regulatorischen Risiken zu bergen, so die Experten von Capital Group. Li meine: "Das Kartellrecht für die großen Internetplattformen ist jetzt das, was Sicherheit und Solidität für die großen Banken damals war - es ist das wichtigste systemische Problem, das die Regulierungsbehörden sehen." So könnte ähnlich dem "too big to fail"-Gedanken für Banken ein Rahmen für Internetplattformen implementiert werden, in dem unterschiedliche Wettbewerbsregeln basierend auf der Größe des Unternehmens angewendet würden.



"Ich erwarte keine Zerschlagungen von Unternehmen, aber ich denke, dass es in Zukunft viel schwieriger werden wird, Fusionen und Übernahmen abzuwickeln", sage Li. Die Untersuchungen des Repräsentantenhauses zur "Monopolmacht" von Apple, Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Google und Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) seien ein Beispiel dafür, dass zukünftige Fusionen und Übernahmen genauer unter die Lupe genommen würden.



Das Wichtigste, das Investoren beachten sollten, sei nach Li: "Wie bei den meisten Regierungs- oder Regulierungsmaßnahmen ist die erste Version eines Gesetzentwurfs fast nie der genaue Text des endgültigen Gesetzes." So auch im Kartellrecht. "Sehr wahrscheinlich wird jede Änderung des Kartellrechts ganz anders aussehen als die vorgeschlagenen Gesetzesentwürfe", sage Li.



Und außerdem würden Kartellrechtsfälle sowieso häufiger mit Vergleichen oder Geldstrafen enden, als mit der Zerschlagung eines Unternehmens. "Die großen Unternehmen können in der Zwischenzeit daran arbeiten, mögliche Auswirkungen abzumildern und sich selbst regulieren", sage Li. Für die Investoren von großen Technologienwerten gäbe es also keinen Grund zur Panik. (18.08.2021/ac/a/m)







Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Wenn es um Amerikas größte Technologieunternehmen geht, scheint das regulatorische Risiko so hoch wie noch nie: Datenkraken, Fake-Newsplattformen oder Quasi-Monopole sind nur einige der vorgebrachten Vorwürfe, so die Experten von Capital Group.Die meisten großen Technologiefirmen sähen sich dem hohen Druck der US-amerikanischen und europäischen Behörden ausgesetzt. Tracy Li sei Anlagespezialistin bei Capital Group und habe einen solchen regulatorischen Zyklus bereits mitgemacht, als sie nach der Finanzkrise 2007 als Analystin das US-amerikanische Bankengeschäft beobachtet habe. Mittlerweile sei sie für US Large Cap Banken und Internetunternehmen zuständig und wende ihr Wissen auf den Tech-Sektor an.Eins ihrer wichtigsten Erkenntnisse: Es sei eine ungenaue Wissenschaft, exakte Folgen von neuen Gesetzen vorherzusagen. "Meiner Erfahrung nach ist es sehr schwierig, einen Wissensvorsprung bei der Vorhersage der Folgen von Gesetzen zu entwickeln. Investoren verbringen damit zu viel Zeit", sage Li. Diese Zeit sei besser verwendet, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die bereit seien, sich den neuen Regeln anzupassen.Unternehmen könnten auch intensive Regulierungszyklen überleben und an ihnen wachsen. So zum Beispiel am Dodd-Frank Act, der nach der Finanzkrise von 2007 eingeführt worden sei und rund 28.000 neue Regeln und Einschränkungen für Banken beinhaltet habe. Die Einnahmequellen seien beschnitten, die Kapitalanforderungen verdoppelt worden und die Compliance-Kosten seien in die Höhe gestiegen. "Zu dieser Zeit dachten viele, dass große Banken einfach nicht mehr investierbar seien. Doch ab 2013 schlugen einige große Bankaktien den breiteren Markt für den Rest des Jahrzehnts deutlich", wisse Li. Denn Anpassungsfähigkeit an neue Gesetze sei eine starke und unterschätzte Kraft, die oftmals über Gewinner und Verlierer entscheide.Einen weiteren Punkt führe die Expertin an: Bei neuen Gesetzten überwiege oft die politische gegenüber der wirtschaftlichen Logik. An der Bankenregulierung etwa hätten sich viele Beispiele für irrationale Politik mit unbeabsichtigten Folgen gezeigt, so Li. Zum Beispiel hätten die Regulierungsbehörden erkannt, dass die SLR (Supplementary Leverage Ratio)-Regel für Großbanken nicht ganz so funktioniere wie beabsichtigt - aber es bräuchte mehr als ein Jahrzehnt und das Risiko einer tiefen Rezession, um sie neu zu kalibrieren.Die größten regulatorischen Risiken, mit denen Technologieunternehmen heute konfrontiert seien, ließen sich der Expertin nach in drei Kategorien einordnen: Datenschutz, Moderation von Inhalten und das Kartellrecht. Dabei würden die globalen Gesetzgeber die kleinen Unternehmen vor den großen Spielern schützen wollen. Doch mehr Gesetze würden zumeist zum Gegenteil führen, sage Analystin Tracy Li.