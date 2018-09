Auf die Teams der National Football League kann bereits gesetzt werden und Basketball, Baseball und Hockey sollen demnächst folgen. Die ersten Wettbüros neben den Stadien sind bereits geöffnet.



Auch online steigt das Wettfieber. In Deutschland, wo der Markt nach EU-Recht reguliert wird, sind Tipps auf Vereine, Nationalmannschaften und Spieler längst erlaubt, sogar auf internationale Ereignisse können Sportwetten abgeschlossen werden, wenn der Anbieter wie 888sport über eine Lizenz verfügt und seinen Sitz innerhalb der EU hat. Das dient auch dem Schutz der Kunden, die so vor unseriösen Anbietern und Abzocke geschützt sind.



Im Jahr 2017 war der deutsche Sportwetten Markt rund 7,67 Milliarden Euro wert, und damit satte 1,54 Milliarden Euro mehr als noch im Jahr davor. In diesem Jahr war die voller Überraschungen steckende Fußball-WM wie stets ein gewaltiger Anreiz für die Fans.

Dass Sportinteressierte in die Tasche greifen, um ihre Unterstützung zu zeigen und hoffentlich davon zu profitieren, ist nichts Neues.



Die Geschichte von Sportwetten reicht bis zurück in die Antike. Schon im alten Griechenland, Heimat der olympischen Spiele, wetteten die sportbegeisterten Bewohner auf den Ausgang von Wettbewerben. Die Römer übernahmen den Brauch und setzten voller Enthusiasmus auf den Ausgang von Wagenrennen und Gladiatorenkämpfen. Wo Tippen verboten wurde, fand sich rasch ein Untergrund.



Populär und zum Teil elitär wurden Sportwetten im England des frühen 19. Jahrhunderts. Was mit Geh- und Laufwettbewerben anfing, breitete sich rasch auf immer mehr sportliche Ereignisse aus. Die Pferderennen in Ascot gehören auch heute zu den Highlights der feinen Gesellschaft, und Einsätze auf die Rösser sind ein wichtiger Bestandteil.



Auch skurrile Wetten sind beliebt. Bei der Weltmeisterschaft von 2010 gab es eine Quote von 1:2000 für den Fall, dass Deutschland den Titel holt und Papst Benedikt daraufhin sein Heimatland auf dem Petersplatz mit der Queen-Hymne "We are the Champions" gefeiert hätte. Ob ausgefallene Wetten die USA erobern, muss sich noch zeigen, aber die Chancen sehen auch dafür gut aus.









