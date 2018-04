Zudem, so Patnaik, hätten die USA betont, dass auch Banken außerhalb der USA mit negativen Konsequenzen rechnen müssten, sollten sie weiterhin geschäftliche Beziehungen mit den benannten Unternehmern pflegen. "Bislang konnten sich viele Unternehmer den Sanktionen gegen sie recht leicht entziehen, in dem sie ihre Anteile beispielsweise an ihre Kinder verkauften. Darauf hat die US-Regierung ebenfalls reagiert." So würden sich die Sanktionen unter anderem gegen Igor Rotenberg richten, dessen Vater Arkady Rotenberg ihm 79 Prozent seiner Firma Gazprom Bureniye verkauft habe, nachdem er selbst 2014 das Ziel von Sanktionen geworden sei.



Auch der Unternehmer Oleg Deripaska sei von den US-Maßnahmen betroffen. Ihm würden unter anderem der zweitgrößte Aluminiumhersteller der Welt Rusal sowie der Mischkonzern Basic Element gehören. Beide Unternehmen, ebenso wie weitere Firmen in Deripaskas Besitz seien ebenfalls sanktioniert worden. Abzuwarten sei nun, wie die Reaktion Russlands aussehen und wie wirkmächtig diese ausfallen werde.



"Die Auswirkungen auf die Emerging Markets insgesamt sind allerdings bislang erstaunlich verhalten", sage Patnaik. "Wir sehen zwar bedeutende Outflows aus russischen Assets und hatten entsprechende mit einer Vergrößerung der Credit Spreads in der ganzen Anlageklasse gerechnet. Tatsächlich sind die Spreads der Schwellenländer-Anleihen aber sogar enger geworden, was bemerkenswert ist." Das spreche für die allgemein verhältnismäßig stabile Lage der Schwellenmärkte.



"Ein großer Teil des Geldes, das aus Russland abgeflossen ist, wurde in andere Emerging Markets reinvestiert, insbesondere in südamerikanische Länder." Dies zeige die Entwicklung, die die Schwellenländer in den vergangenen Jahren vollzogen hätten. "Die gleiche Situation wie jetzt in Russland hätte noch vor zehn Jahren die Emerging Markets insgesamt in eine schwere Krise gestürzt. Seitdem haben sich aber die Märkte selbst und auch die Investorenbasis deutlich weiterentwickelt." (18.04.2018/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die westlichen Länder, allen voran die USA, gehen auf verschiedenen Wegen gegen Russland vor: Diplomatisch durch die orchestrierte Ausweisung bemerkenswert vieler Diplomaten, militärisch durch die Angriffe in Syrien und wirtschaftlich durch Sanktionen, so die Experten von Legal & General IM."Die neu verhängten Sanktionen haben eine andere Qualität als die Maßnahmen der Vergangenheit", sage Uday Patnaik, Head of Emerging Market Debt bei Legal & General Investment Management. "Die Sanktionen sind deutlich härter als zuvor, was zur Folge hat, dass einige betroffene Unternehmen vor der technischen Zahlungsunfähigkeit stehen." Der Rubel habe bereits massiv an Wert verloren und weitere Sanktionen könnten folgen.