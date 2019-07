In vielerlei Hinsicht ähnelt unser Ansatz für das Management gegen Ende des Zyklus unserem allgemeinen Anlageansatz, so die Experten von Franklin Templeton. Die Experten würden den Fokus weiterhin auf den Aufbau von Portfolios legen, die nach ihrem Dafürhalten von mehrjährigen, langfristigen Wachstumsthemen oder Innovation profitieren dürften.



Die Experten von Franklin Templeton nähmen eine langfristige Perspektive ein und würden ihr Bottom-up-Research für die Identifizierung von Unternehmen nutzen, die über dominante Marken oder Geschäftsmodelle sowie kompetente Managementteams und solide finanzielle Erträge verfügen würden und in der Vergangenheit ihre Belastbarkeit unter Beweis gestellt hätten.



Im aktuellen Umfeld meiden unsere Portfoliomanager allgemein hoch verschuldete Unternehmen und suchen stattdessen nach Unternehmen, bei denen wir hohe positive Cashflows beobachten, so die Experten von Franklin Templeton.



Unterdessen sei es wichtig, zu berücksichtigen, dass in der Vergangenheit verschiedene Sektoren unterschiedlich auf Rezessionen reagiert hätten. Die Sektoren nichtzyklische Konsumgüter, Gesundheit, Energie, Materialien und Versorgung hätten in früheren Abschwungphasen in der Regel besser abgeschnitten als der Markt, da diese Güter relativ unelastisch seien. So sei es beispielsweise recht wahrscheinlich, dass Verbraucher ihre Ausgaben für Unterhaltung oder Luftreisen in einer Rezession verringern würden. Strom oder Zahnpasta hingegen würden sie vermutlich unverändert konsumieren.



Den meisten Analysen zufolge befänden sich die USA in einer späteren Phase ihres Zyklus als andere Länder. Daher würden die Experten von Franklin Templeton im Hinblick auf die Diversifizierung ihrer Portfolios auch genau nach weltweit aufkommenden Chancen Ausschau halten.



Aufgrund ihrer starken Präsenz in zins- und inflationssensitiven Sektoren wie Finanzwerten und Rohstoffen würden sich europäische Märkte gegen Ende des Zyklus in der Regel gut entwickeln. Diese Wirtschaftszweige würden in einem von steigenden Preisen und Zinssätzen geprägten Umfeld in der Regel eine Outperformance erzielen.



Europäische Firmen hätten deutlich weniger als ihre US-Pendants verdient und würden zu historischen Bewertungsabschlägen notieren. Wenn sich die politischen Rahmenbedingungen normalisieren würden, biete dies Spielraum für Ergebnisverbesserungen und höhere Multiplikatoren.



Die Volatilität an den globalen Märkten befinde sich derzeit in etwa auf einem normalen Niveau und die Experten sähen dies als Chance. Value-Anleger würden nach fehlbewerteten Aktien Ausschau halten und wenn es kaum Volatilität gebe, komme es auch nur selten zu Fehlbewertungen. Aber wenn die Anleger ihr Geld aus dem Markt abziehen würden, würden sie dies meist ziemlich wahllos tun. Dieses wahllose Verkaufen sorge häufig für die Fehlbewertung von Aktien im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten. Value-Anleger sähen hier Chancen, um einzusteigen und diese Fehlbewertung auszunutzen, während die Volatilität zunehme.



Allerdings würden die Experten von Franklin Templeton davon ausgehen, dass sowohl wachstums- als auch substanzorientierte Anlagestile für die vorsichtig optimistischen Szenarios, mit denen sie rechnen würden, gut positioniert werden könnten. Der Ausblick für das Wachstum der Unternehmensgewinne erscheine den Experten positiv. Gleiches gelte für den Ausblick für das weltweite Wirtschaftswachstum im Jahr 2019.



Nach Meinung von Stephen Dover hätten sich viele Aktienanleger in den letzten Jahren ein bisschen zu sehr mit den falschen Dingen beschäftigt. Traditionell würden Aktienanleger die Gewinnlage eines Unternehmens betrachten, um zu beurteilen, ob es eine attraktive Anlagemöglichkeit darstelle. Die lockere Geldpolitik, die während der letzten zehn Jahre von den Zentralbanken verfolgt worden sei, habe jedoch dazu geführt, dass viele Anleger eher auf makro- und weniger auf mikroökonomische Faktoren achten würden. Nach Meinung der Experten von Franklin Templeton sollten sich diese Anleger wieder auf die Unterschiede zwischen einzelnen Aktien besinnen und nicht so stark auf die Maßnahmen der Zentralbanken - insbesondere der US-Notenbank - achten.



Die Experten von Franklin Templeton würden zwar nicht glauben, dass eine Rezession unmittelbar bevorstehe, dies bedeute jedoch nicht, dass Aktienkurse ihrer Meinung nach immer weiter steigen würden. Für einen gesunden Bullenmarkt brauche es Volatilität und gelegentliche Kursrückgänge oder Korrekturen. Letzten Endes würden sich die Experten auf Unternehmen konzentrieren, die hochwertige Ertragsströme aufweisen würden. (Ausgabe vom 23.07.2019) (29.07.2019/ac/a/m)







