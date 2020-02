Hinzu kämen, wie auch in Europa und China, am Montag und Mittwoch diverse Ergebnisse von Einkaufsmanager-Umfragen im Januar. In Deutschland würden zudem am Donnerstag ebenfalls Auftragszahlen der Industrie und am Freitag sowohl die Handelsbilanz als auch die Industrieproduktion im Dezember publiziert. Für den gesamten Euroraum würden Produzentenpreise (Dienstag) und die Einzelhandelsumsätze im dafür wichtigsten Monat Dezember kommen.



München (www.aktiencheck.de) - Während die Börsen weiter den Newsflow rund um das Coronavirus verdauen, gewinnt neben der auf Hochtouren laufenden Quartalszahlensaison ab Montag ein ganz anderes Thema an Fahrt: "Die US-Präsidentschaftswahlen im November sind auch für die Börsen das Top-Thema 2020 - mit den Vorwahlen in Iowa am Montag fällt quasi der Startschuss dafür", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Egal, ob von demokratischer Seite am Ende einer der beiden in Umfragen führenden Kandidaten Joe Biden oder Bernie Sanders oder doch ein anderer Bewerber gegen Donald Trump antreten werde: Der Chefstratege von Merck Finck kalkuliere "mit einem turbulenten Rennen, das im Jahr 2020 nicht nur die Wall Street, sondern auch die Finanzmärkte insgesamt in Atem halten wird." Greil rechne nicht zuletzt aufgrund dieses Faktors mit noch stärkeren Kursschwankungen als im Vorjahr.