Die Tinte auf dem Konjunkturpaket vom Dezember (Volumen rund 900 Mrd. Dollar) sei zum Beispiel noch nicht richtig trocken, da kündige Biden an, dass man kurzfristig noch mal fast 2.000 Mrd. Dollar drauflegen werde. Und das sei wohlgemerkt nicht das von ihm im Wahlkampf avisierte Wachstumspaket in Billionenhöhe - das folge erst noch in den nächsten Monaten.



Über die Notwendigkeit eines zusätzlichen kurzfristigen Stimulus lasse sich dabei diskutieren. Obwohl nach dem Rekordpaket vom Sommer 2020 keine fiskalpolitischen Maßnahmen mehr verabschiedet worden seien und der Verlauf der Pandemie deutlich schwerer gewesen sei als zunächst erwartet, hätten Nachfrage und Arbeitsmarkt seitdem im Schnitt spürbar positiv überrascht. Problematisch sei vor allem, dass die von den Demokraten favorisierten Instrumente aus Sicht der Analysten oft die falschen seien. In der ersten Runde im März/April 2020 sei höchste Eile geboten, der Einsatz von suboptimalen Politikmaßnahmen daher verzeihbar. Seitdem sei aber kontinuierlich über zusätzlichen Stimulus diskutiert worden. Für neue, bessere Ideen sei mehr als genug Zeit gewesen. Insofern sei es nicht entschuldbar, dass noch immer dieselben kruden Ansätze verfolgt würden.



So seien die für den Staatshaushalt extrem teuren "Steuerschecks" eine denkbar wenig fokussierte Maßnahme, die statt der Wirksamkeit die Kosten und die Mitnahmeeffekte maximiere. Als einziges Anspruchskriterium diene nämlich das Einkommen im Jahr 2019. Auch die Beihilfen für untergeordnete Gebietskörperschaften, für die sich die Demokraten im Kongress seit dem Sommer stark machen würden, seien zu hinterfragen: Hier sollten über sinnvolle zweckgebundene Zahlungen für direkt mit der Pandemie zusammenhängende Belastungen hinaus weitgehend bedingungslose Haushaltsbeihilfen in Höhe von 350 Mrd. Dollar fließen.



Eine solche Maßnahme habe selbst FED-Präsident Powell, der sonst seit Monaten keine Gelegenheit auslasse, mehr fiskalischen Stimulus einzufordern, als fragwürdig bezeichnet, weil die budgetären Auswirkungen der Krise auf die Staaten und Kommunen wohl sehr heterogen ausgefallen seien. Der Bedarf für eine derartige ungezielte Finanzspritze sei daher umstritten. In einer Haushaltssituation, in der jeder Dollar möglichst effektiv und zielgerichtet eingesetzt werden sollte, würden die Demokraten mit der Schrotflint schießen. (22.01.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Joe Biden ist als 46. Präsident der USA vereidigt, so die Analysten der Helaba.Die befürchteten Ausschreitungen bei seiner Amtseinführung seien ausgeblieben. Donald Trump verschwinde hoffentlich von der politischen Bühne. Biden habe gleich mit einer Vielzahl von Verordnungen losgelegt, die manche Schäden durch Trumps Politik eindämmen sollten. In der Wirtschaftspolitik seien die ersten Signale aber weniger positiv: Statt als Zentrist trete Biden mit voller Wucht als "big government"-Demokrat auf. Die knappe Mehrheit im neuen Senat schüre die Hoffnungen auf Seiten der Demokraten, dass sie nun endlich "richtig loslegen" könnten. Statt sich aber zunächst ganz auf die Jahrhundertaufgabe der Eindämmung der Pandemie zu konzentrieren, presche die neue Regierung gleich in mehrere Richtungen los.