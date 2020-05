Weniger gut sei es für TripAdvisor (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) gelaufen. Der Betreiber der gleichnamigen Touristikwebseite habe im ersten Quartal unter der Coronavirus-Pandemie gelitten und wolle deshalb 22% seiner Mitarbeiter entlassen. Die Aktie sei um 4,3% gefallen.



News Corp (ISIN: US65249B2088, WKN: A1W048, Ticker-Symbol: NWS) hingegen hätten sich um 13% verteuert. Der Medienkonzern sei in seinem dritten Geschäftsquartal wegen Abschreibungen und Restrukturierungskosten zwar in tiefrote Zahlen geschlittert, dafür habe er aber einen kräftigen Anstieg bei den digitalen Abonnentenzahlen für das "Wall Street Journal" verzeichnet.



Nach oben sei es auch für Apple mit einem Plus von 2,1% gegangen. Der Konzern werde diese Woche eine kleine Zahl von Läden in den vier US-Bundesstaaten wieder öffnen.



Teslas Aktien (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) hätten um 5% zugelegt. Der Elektroauto-Hersteller habe die Wiederaufnahme der Produktion in Fremont bereits für letzten Freitag geplant. Das Werk sei wegen der Corona-Krise seit dem 23. März geschlossen. (11.05.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang konnten viele Ölwerte gestützt von steigenden Rohölpreisen an Wert zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Entspannungssignale im US-Konflikt mit China hätten auch dort die Preise gestützt. So hätten Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) und ExxonMobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit einem Plus von 3,% bzw. 4,4 % zu den größten Gewinnern im Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gehört.