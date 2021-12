Wien (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld der Ergebnisse der US-Notenbanksitzung übten sich die Anleger gestern in Zurückhaltung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Sowohl an der Wall Street als auch an den europäischen Börsen hättten die Leitindices in einer vergleichsweise engen Spanne gehandelt. Neutral hätten dabei auch die US-Konjunkturdaten gewirkt, wo der Empire State Index angestiegen sei und den Ökonomenkonsens merklich übertraoffen habe, wohingegen die Einzelhandelsumsätze mit einem Wachstum von lediglich 0,3% signifikant hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Die über den Ticker laufenden Nachrichten, wonach die FED dann u.a. das Narrativ einer "vorübergehenden Inflation" fallen gelassen habe, bald keine neuen Anleihenkäufe mehr tätigen werde und drei Zinsanhebungen für 2022 anvisiert, hätten aber dann für kräftig anziehende Aktienkurse gesorgt. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei folglich mit rund 1,6% aus dem Handel gegangen, der "zinssensitive" NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sogar mehr als 2% zugelegt. Die positive Reaktion an den Aktienbörsen könne damit erklärt werden, dass die US-Notenbank mit diesen Maßnahmen ganz klar ihre starke Zuversicht über den weiteren Konjunkturausblick untermalt habe, des Weiteren scheine auch die neue Corona-Variante "Omikron" bei der FED wenig Sorgen zu verbreiten, weil die Wirtschaft mit jeder Welle besser mit etwaigen Restriktionen umzugehen wisse. (16.12.2021/ac/a/m)

