Im Fokus des zuletzt hin- und her wogenden Marktgeschehens seien dabei nicht nur unterschiedliche Investoren-Einschätzungen über die Fortschritte bei den Impfstrategien gestanden, sondern auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der zahlreichen neuerlichen Lockdowns.



Schlagzeilen habe vielmehr das zuletzt zu beobachtende Phänomen, wonach Privatinvestoren über Absprachen in sozialen Medien gezielt Aktien hochkaufen würden, welche von Hedgefonds stark leerverkauft würden. Die zwischenzeitlich stark ansteigenden Kurse dieser Titel (u.a. des Videospieleinzelhändlers GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) oder bei den ehemaligen Mobiltelefonriesen BlackBerry (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) und Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF)) hätten dazu geführt, dass sich die Shortseller zur Limitierung ihrer Verluste in den Aktien hätten eindecken müssen, was teilweise zu weiteren sprunghaften Kursanstiegen ("Short Squeezes") geführt habe. Die orchestrierten Methoden der Retail-Investoren hätten gestern schließlich in einer Handelsaussetzung betroffener Aktien in beliebten Brokerage-Plattformen wie Robin Hood und Interactive Brokers resultiert. Ferner werde geprüft, inwiefern das akkordierte Schwarmverhalten den Tatbestand der Marktmanipulation erfülle. Sowohl von der US-Börsenaufsicht SEC und auch von politischer Seite werde die Thematik nun aufgegriffen. Aus Sicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG sei dieses Phänomen auch ein Indiz dafür, dass die Aktienmärkte nach der Rally der letzten Monate mitunter auch schon heiß gelaufen seien. Daher dürften Rücksetzer nicht verwundern, auch wenn die Analysten der Raiffeisen Bank International AG grundsätzlich optimistisch für die weitere Entwicklung bleiben würden.



Etwas zum Nebenschauplatz seien gestern damit auch die Quartalsergebnisse zahlreicher Unternehmen geraten. Bei einem Auszählungsgrad von ca. 30% in der US-Berichtssaison könne hier durchaus schon ein Zwischenresümee gezogen werden. Dieses falle positiv aus, da es bislang 85% der im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gelisteten Unternehmen gelungen sei, die in sie gestellten Konsensschätzungen beim Nettogewinn zu übertreffen. Der vor zwei Wochen noch im Aggregat erwartete Gewinnrückgang von -8,5% sollte damit merklichnach oben revidiert werden.



Während Silber gestern kräftig angezogen habe, habe sich der Goldpreis wenig verändert präsentiert. Rohöl sei etwas leichter aus dem Handel gegangen. (29.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den markantesten Kursrückgängen in den letzten drei Monaten konnten die US-Leitindices gestern in einer starken Handelssession wieder einen Gutteil der Verluste wettmachen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Asien würden die Indices heute Morgen hingegen wieder deutlich im roten Terrain notieren. Die vorbörslichen Indikatoren würden aktuell auch auf einen merklich negativen Handelsstart an Europas Börsen schließen lassen.