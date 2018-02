Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die enttäuschenden US-Einzelhandelsumsätze im Januar hatten Zweifel an der Stärke des US-Konsums aufkeimen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der überraschend kräftige Anstieg des durch die Universität Michigan erhobenen Konsumentenvertrauens von 95,7 auf 99,9 Punkte (Konsens: 95,5) im Februar dürfte indes zu einer Reduzierung der Sorgenfalten beigetragen haben. Die Umfrage bewege sich damit in Schlagweite zu den zuletzt verzeichneten Hochpunkten. Auch sonst hätten die US-Konjunkturdaten zum Ende der vergangenen Woche überzeugt. Mit Zuwächsen bei den Baubeginnen- und -genehmigungen um 9,7% bzw. 7,4% gg. Vm. seien auch hier die Erwartungen signifikant überboten worden.



Der US-Dollar habe seine Abwärtsbewegung in dem beschriebenen Umfeld gestoppt. So habe sich der Anstieg des Euro über das Hoch von Ende Januar bei rund 1,254 USD als ein zu großer Schluck aus der Pulle erwiesen. Zwischenzeitlich habe der Euro damit immerhin auf dem höchsten Stand seit Ende 2014 gehandelt. Nach dem missglückten Ausbruch, drohe dem Euro nun eine kleine Abwärtskorrektur und ein Abrutschen unter die Marke von 1,24 USD. (19.02.2018/ac/a/m)





