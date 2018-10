Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit der Einführung eines Strafzolls von 10% auf chinesische Waren in einem Handelsvolumen von 200 Mrd. US-Dollar hat der US-Handelsstreit mit China eine neue Eskalationsstufe erreicht, so die Analysten der DekaBank.



Die Analysten würden davon ausgehen, dass im Laufe der ersten Jahreshälfte 2019 faktisch alle von China importierten Waren mit dem angedrohten Straffzoll in Höhe von 25% belegt würden. Hieraus würden die Analysten eine stärkere Inflationsentwicklung im kommenden Jahr ableiten, die aber aus Sicht der FED als vorübergehend interpretiert werde und daher keine zusätzliche geldpolitische Straffung erfordere. Trotz des absehbaren Kaufkraftverlusts hätten die Analysten ihre Wachstumsprognosen leicht nach oben korrigiert. Die US-Wirtschaft entwickele sich zurzeit robust und kräftiger als von den Analysten ursprünglich erwartet.



Die Analysten der DekaBank haben folgende Prognoserevisionen vorgenommen: Bruttoinlandsprodukt 2018: 2,9% (bisher: 2,8%), 2019: 2,3% (bisher: 2,2%); Inflation 2018: 2,5% (bisher: 2,6%), 2019: 2,5% (bisher: 2,3%). (Ausgabe Oktober/November 2018) (17.10.2018/ac/a/m)





