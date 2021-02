Im vierten Quartal habe das reale Bruttoinlandsprodukt um annualisierte 4,1% expandiert. Selbst die in den Monatsdaten zum Konsum erkennbare Abschwächungstendenz seit dem Herbst stehe nun eher als statistisches Artefakt da: Der Sprung der Einzelhandelsumsätze im Januar um 5,3% gegenüber Vormonat weise darauf hin, dass bei den schwachen Vormonaten auch Schwierigkeiten in der Saisonbereinigung (kein normales Weihnachtsgeschäft in der Pandemie) eine Rolle gespielt haben könnten. Wahrscheinlich habe der Geldregen des Fiskalpakets Ende Dezember gehofen. Selbst wenn ein guter Teil der "Steuerschecks" auf die hohe Kante gelegt worden sei, dürften sie bei den besonders von der Pandemie betroffenen die Ausgaben gestützt haben. Jedenfalls zeichne sich wegen des starken Januarumsatzes ein merkliches Plus beim Konsum im ersten Quartal ab - etwas, was die Analysten der Halaba bei ihrer Wachstumsprognose für Q1 (BIP: rund 1,5%) bislang nicht auf dem Schirm gehabt hätten.



Die gute Stimmung der Unternehmen spreche sowieso für solide Wachstumsraten. Die Einkaufsmanagerindices für die Industrie und den Dienstleistungsbereich (beide im Januar: 58,7) würden auf eine kräftige Expansion in diesen Sektoren hindeuten. Im Februar dürfte sich daran nicht viel geändert haben - die Analysten würden mit Indexständen etwas unter den Vormonatszahlen rechnen. Bis zu einem Ende der "social distancing"-Maßnahmen sollte die Industrie unabhängig von den gemeldeten Indexständen besser laufen, weil bei den Dienstleistungen direkte Kontakte mit den Kunden im Schnitt einfach wichtiger seien.



Diese Diskrepanz sei auch am Arbeitsmarkt sichtbar. Die Beschäftigung habe sich fast überall vom Tief des vergangenen Frühjahrs erholt. Eine Ausnahme sei der Bildungsbereich, wo seitdem nur ein minimaler Anstieg zu beobachten gewesen sei. Selbst im gebeutelten Sektor "leisure" (Freizeit, Unterhaltung, Gastronomie und Beherbergung) habe es eine Gegenbewegung gegeben. Dort sei der Einbruch allerdings so massiv gewesen, dass die Zahl der Stellen aktuell noch immer mehr als ein Fünftel niedriger sei als vor einem Jahr. Offensichtlich könnten hier nur eine umfassende Impfkampagne, ein Ende des "social distancing" und die Bereitschaft der Kunden, an ihre Vorpandemie-Gewohnheiten anzuknüpfen, Abhilfe schaffen. Die Arbeitslosenquote sei aus dem zweistelligen Bereich auf 6,3% gefallen - schneller als gedacht. Die Unterauslastung des Arbeitsmarktes dürfte aber einiges höher sein als diese Rate impliziert. Für den Februar würden die Analysten der Helaba hier nicht mit einem weiteren Rückgang rechnen. Bei der Beschäftigung sei ein Plus wahrscheinlich, das allerdings von der Größenordnung her weit unter dem liege, was für eine zügige Normalisierung am Arbeitsmarkt erforderlich wäre. Diese könnten derzeit aber weder die Liquiditätsflut durch die Notenbank - die Geldmenge M1 wachse mit dreistelligen Raten -noch billionenschwere Konjunkturpakete beschleunigen. (26.02.2021/ac/a/m)





Im Vergleich zum verheerenden Verlauf der Pandemie - rund jeder elfte Amerikaner hat sich mittlerweile erwiesenermaßen mit dem Virus infiziert - zeigt sich die Konjunktur in überraschend robuster Verfassung, so die Analysten der Helaba.Während die demokratische "Ärzteschaft" in Washington an einer neuen massiven fiskalischen Schocktherapie werkele, würden die Konjunkturdaten nahelegen, dass die US-Wirtschaft derzeit eher Reha als Intensivbehandlung brauchen könnte.