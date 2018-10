2. Szenario: Demokraten erobern beide Häuser



Ein demokratischer Sieg in beiden Häusern des US-Kongresses sei zwar weniger wahrscheinlich, könnte aber im Fall des Eintretens größere Auswirkungen haben. Eine totale Kontrolle würde den Demokraten die Macht geben, personelle Entscheidungen des Präsidenten zu blockieren und Stellenbesetzungen wie etwa die Ernennung von Richtern für den Obersten Gerichtshof durch Trump zu verhindern. Außerdem würde eine demokratische Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus die Chancen erhöhen, dass im Jahr 2020 ein demokratischer Kandidat ins Weiße Haus einziehe.



Das könnte einige Schlüsselelemente der Steuerreform gefährden, einschließlich der Senkung der Unternehmenssteuern und der Einkommenssteuer für Wohlhabende. Die Experten würden daher erwarten, dass dieses Ergebnis zu höherer Volatilität am US-Aktienmarkt führe. Seit der Wahl von Trump habe die Börse deutlich zugelegt und die US-Steuerreform sei dabei sicherlich auch ein wichtiger Faktor gewesen.



Jeder Versuch eines demokratischen Kongresses, Trump des Amtes zu entheben, könnte die Märkte nervös machen - obwohl die Chancen, dass Trump tatsächlich wegen Amtsvergehen angeklagt und verurteilt werde, gering erscheinen würden. Selbst wenn die Demokraten den Senat übernehmen sollten, würden sie nicht die Zweidrittelmehrheit besitzen, die dafür nötig sei.



Auf der politischen Seite würde ein demokratischer Doppelsieg wahrscheinlich den Ausblick für die Staatsausgaben ändern. Infrastrukturausgaben könnten dabei zur Priorität werden - eine gute Nachricht für die Aktien in den Sektoren Industrie und Rohstoffe. Und auch die Anleiherenditen könnten dadurch positiv beeinflusst werden: wenn der Kongress Steuern erhebe, um die Ausgaben für die Infrastrukturmaßnahmen zu decken.



3. Szenario: Republikaner in beiden Kammern



Sollten die Republikaner beide Kammern halten, wäre das erfreulich für die Aktienmärkte, denn es würde den Weg für weitere Steuersenkungen der Trump-Regierung ebnen, die sich positiv auf Unternehmen auswirken würden. Den Anleiherenditen würde ein solches Ergebnis jedoch schaden, da es das Haushaltsdefizit weiter verschärfen würde.



Für alle, die sich fragen würden, was die Ergebnisse für den Handel bedeuten würden: Wahrscheinlich nicht sehr viel. Als US-Präsident behalte Trump die Kontrolle über die Handelspolitik - ganz gleich, wer im Kongress die Oberhand habe. Die Legislative müsste zwar über ein formales Handelsabkommen abstimmen, aber bis dahin sei die Handelspolitik dem US-Präsidenten überlassen.



Was man auch nicht vergessen sollte: Vieles von dem, was Trump bisher getan habe, habe eher auf Exekutivbefehlen beruht, als auf enger Zusammenarbeit mit dem Kongress. Die einzige große Ausnahme stelle die Gesetzgebung zur Steuerreform dar. Das werde sich in den kommenden Jahren kaum ändern - besonders wenn die Demokraten einen Teil des Kongresses oder den gesamten Kongress übernehmen würden.



Wer als Anleger an den US-Kapitalmärkten langfristig ausgelegt sei, brauche sich nicht allzu viele Sorgen über Wahlausgänge zu machen. Denn eine Analyse von Daten, die bis ins Jahr 1950 zurückreichen würden, zeige: Während und nach den Zwischenwahlen hätten jene Aktiensektoren am besten abgeschnitten, die am ehesten mit langfristigem Wachstum in Verbindung gebracht würden. Zu diesen Sektoren würden unter anderem Technologie, Gebrauchsgüter und das Gesundheitswesen gehören.



Die Politik sei wichtig; Anleger, die in US-Wertpapiere investiert seien, würden zu Recht darauf achten, wer in Washington an der Macht sei. Langfristig würden die Experten jedoch bezweifeln, dass die regierende Partei einen bedeutenden Einfluss auf die Anlagenerträge habe. Denn: In der Regel würden sich die Märkte anpassen - egal, wer gerade an der Macht sei. (24.10.2018/ac/a/m)





