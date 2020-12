Bonn (www.aktiencheck.de) - Sollten die Republikaner bei den Wahlen in Georgia Anfang Januar ihre Senatsmehrheit verteidigen, wird es für den neuen US-Präsidenten schwer, seine ambitionierte Klima-Agenda umzusetzen, so die Analysten von Postbank Research.



Für die Finanzierung der geplanten Investitionen in den Klimaschutz in Höhe von 2.000 Milliarden US-Dollar benötige er dann die Zustimmung der Opposition. Ganz machtlos sei Joe Biden aber selbst in diesem Fall nicht: Über Dekrete könnte er zum Beispiel die Schadstoffgrenzwerte für Fahrzeuge oder Kraftwerke absenken. Die USA seien mit einem CO2-Ausstoß von netto fast sechs Milliarden Tonnen noch weit vom Ziel der Klimaneutralität entfernt, die Biden im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen bis 2050 erreichen möchte. Dementsprechend groß wäre die Lenkungswirkung engerer Vorgaben für den Schadstoffausstoß. Die Analysten von Postbank Research würden daher eine gute Chance sehen, dass Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien in den USA auf lange Sicht weiter zulegen würden. Nach einem Kursanstieg von gut 15 Prozent seit den US-Wahlen Anfang November sei das Risiko temporärer Rücksetzer allerdings hoch. (15.12.2020/ac/a/m)



