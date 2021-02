London (www.aktiencheck.de) - US-Präsident Biden hat die Klima-Agenda in den Mittelpunkt seiner politischen Ziele gestellt und sein Klimaplan ist der ehrgeizigste in der Geschichte aller US-Präsidentschaftskandidaten, so Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities bei Janus Henderson Investors.Mit Blick auf die nächsten Jahre seien die Experten optimistisch. Die Experten würden einige sehr langlebige, umsetzbare Investitionstrends sehen, die gut zum Thema Nachhaltigkeit und zu ihrem Investitionsrahmen passen würden. Die Experten würden zwar eine gewisse Rückkehr zu alten Normen erwarten, wenn die Impfstoffe flächendeckend zur Verfügung stünden, aber sie würden glauben, dass diese Pandemie einige Trends beschleunigt und auch zementiert habe. Viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen, die wir erlebt haben, werden sich als dauerhaft erweisen, so die Experten von Janus Henderson Investors.Trumps Präsidentschaft habe dem Dekarbonisierungskurs zwar nicht so viel Schaden zugefügt wie zunächst befürchtet. Seine klimafeindliche Haltung sowie seine Bestrebungen, Umweltauflagen aufzuheben und die globale politische Zusammenarbeit zu untergraben, hätten dem Fortschritt aber sicher nicht geholfen. Die Maßnahmen der neuen Regierung könnten früher nicht kommen. Während das Jahr 2020 den steilsten Rückgang der Treibhausgasemissionen in der Geschichte erlebt habe, sei es gleichzeitig im Begriff, eines der heißesten gewesen zu sein. (18.02.2021/ac/a/m)