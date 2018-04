Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Insgesamt bleibt die Lage am US-Arbeitsmarkt gut, der März-Arbeitsmarktbericht erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen aber nicht ganz, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei die Arbeitslosenquote entgegen der Erwartungen nicht auf ein neues zyklisches Tief von 4,0% zurückgefallen, sondern sei bei 4,1% verblieben. Auch die neugeschaffenen Stellen hätten mit einem Plus von 103.000 bei weitem nicht an die Stärke des Vormonats (+326.000) angeknüpft. Das Lohnplus habe bei 2,7% gg. Vj. und damit genau im Rahmen der Erwartungen gelegen. Ein markant anziehender Lohndruck lasse sich trotz der nun schon seit einigen Quartalen sehr niedrigen Arbeitslosenquote aber nach wie vor nicht feststellen.



Von den Ende der letzten Wochen veröffentlichten Daten gehe auf die US-Notenbank keinerlei Druck aus, den geldpolitischen Verschärfungskurs zu beschleunigen. Der Euro habe im Anschluss zum US-Dollar zugelegt, eine Zurückeroberung der Marke von 1,23 USD sei aber ausgeblieben. (09.04.2018/ac/a/m)





