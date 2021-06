Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die gesamte Industrieproduktion in den USA stieg im Mai um 0,8% gegenüber dem Vormonat, nach einem nach unten revidierten Wachstum von 0,1% im April, so die Experten von XTB.



Sie habe damit über dem Marktkonsens von 0,6% gelegen. Die Kapazitätsauslastung habe bei 75,2% gelegen, gegenüber 75,1% erwartet. Vormonat revidiert auf 74,6% vs. 74,9%. Die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe habe bei 0,9% gelegen vs. 0,8% erwartet. Vormonat revidiert auf -0,1% vs. +0,4%. Die heutigen Zahlen hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen, die Revisionen seien jedoch eine kleine Enttäuschung gewesen. (15.06.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.