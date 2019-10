Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem kräftigen Anstieg der US-Industrieproduktion (Do., 17.10., 15:15 Uhr) im August um 0,6%, den wir als Ausreißer nach oben werten, dürfte sich der Output im September wieder deutlich moderater entwickelt haben, so die Analysten von Postbank Research.



Sie würden lediglich mit einem geringfügigen Zuwachs des Ausstoßes um 0,1% gegenüber dem Vormonat, rechnen womit sich die insgesamt schwache Dynamik der US-Industrie im bisherigen Kalenderjahr fortsetzen würde. Hierfür spreche auch die in den letzten Monaten weitgehende Stagnation der Auftragseingänge ohne Transportgüter. Zudem bewege sich der ISM-Manufacturing-PMI mittlerweile leicht im kontraktiven Bereich. Die Produktionsdaten für September sollten sich in dieses Bild einfügen. (11.10.2019/ac/a/m)





