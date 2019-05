Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrieproduktion (Mi., 15.05., 15:15 Uhr) hat seit dem letzten Herbst weitgehend stagniert, so die Analysten von Postbank Research.



Zugleich sei die Vorjahresveränderungsrate spürbar gesunken, bewege sich aber gleichwohl immer noch im positiven Bereich. Dies passe zu den Sentimentindikatoren für das Verarbeitende Gewerbe, die vor allem seit dem letzten Jahreswechsel deutlich gefallen seien, aber überwiegend noch auf eine moderate Expansion hindeuten würden. Die Produktionsdaten für April sollten sich in dieses Bild einfügen. Die Analysten von Postbank Research würden mit einem leichten Zuwachs um 0,2% gegenüber dem Vormonat rechnen. Die Vorjahresrate würde dies aber noch ein Stückchen weiter gen Süden drücken, was wiederum unterstreichen würde, dass der industrielle Sektor seine Rolle als eine der treibenden Kräfte der US-Konjunktur in diesem Jahr eingebüßt habe. (13.05.2019/ac/a/m)



