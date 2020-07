Der Häusermarkt in den USA habe sich von den Folgen der Pandemie vollständig erholt, betone Michael J. Bazdarich, Ökonom bei Western Asset Management, und verweise auf die Verkäufe neuer Häuser im Juni, die im Vergleich zum Vormonat um 13,8 Prozent gestiegen seien. "Seit Juli 2007, also vor der großen Finanzkrise, wurden nicht mehr so viele Häuser in den USA verkauft, wie zuletzt. Dies ist ein beeindruckendes Signal der Stärke und zeigt, dass der US-Immobilienmarkt die Folgen der Pandemie hinter sich gelassen hat", so Bazdarich. Die Verkäufe neuer Häuser seien in allen Regionen der USA geklettert.



Damit sei die Zahl der Häuser, die zwar fertiggestellt, aber noch nicht verkauft seien, aktuell geringer als während vergleichbarer Rezessionen. Während der Monate März und April seien viele Neubauten verschoben worden, während bereits im Bau befindliche oder unmittelbar geplante Objekte fertiggestellt worden seien. "Auch dank anfänglicher Preiszugeständnisse im April und Mai stieg der Bestand an unverkauften Häusern nicht merklich an. Inzwischen sind die Preise wieder auf Normalniveau und dennoch ist die Nachfrage nach Immobilien in den USA groß", betone Bazdarich.



Für den Ökonomen entkräfte diese Entwicklung auch eine weit verbreitete Annahme rund um den US-Immobilienmarkt: "Einige Beobachter sind davon ausgegangen, dass eher die Angst vor einer Covid-19-Erkrankung dazu geführt hat, dass die wirtschaftliche Aktivität im Frühling zurückgegangen ist. Die aktuellen Zahlen legen angesichts noch immer schwelender Infektionen in den USA aber nahe, dass es in erster Linie der Lockdown war, der die Aktivität, beispielsweise im Immobiliensektor, gebremst hat", sage Bazdarich. Trotzdem würden Finanzierungsbedingungen sowie der Bedarf nach Wohnraum wichtige Faktoren bleiben, um die künftige Entwicklung des Immobilienmarktes zu beurteilen. (28.07.2020/ac/a/m)







