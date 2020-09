Bonn (www.aktiencheck.de) - Zwar zeigt der US-Immobilienmarkt weiterhin kein Anzeichen von Schwäche, so die Analysten von Postbank Research.



Bei einigen Anlegern wachse dennoch die Sorge, dass die hohe Arbeitslosigkeit die Nachfrage nach Immobilien belasten könnte. Die Analysten würden diese Sorge jedoch für übertrieben halten und erwarten, dass sich die gute Entwicklung des US-Immobilienmarktes fortsetzen werde. Denn nicht nur sei die Arbeitslosigkeit bereits deutlich zurückgegangen; auch würden die neuesten Prognosen der FED zeigen, dass die US-Notenbank eine Fortsetzung dieses Trends erwarte.



Zudem hätten vor allem Beschäftigte, die ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen könnten, entweder ihren Arbeitsplatz behalten oder schnell wiedererlangt. Diese Arbeitnehmer würden häufig über ein überdurchschnittliches Einkommen verfügen. Überproportional viele Arbeitslose seien hingegen Niedriglohnempfänger in den Bereichen Freizeit, Gastgewerbe oder Reisen. Während Letztere für eine anhaltend lockere Geldpolitik sorgen würden, kämen Erstere in den Genuss rekordverdächtig niedriger Hypothekenzinsen. Der Zinssatz für Hypotheken mit 30-jähriger Zinsbindung sei seit März um rund 0,75 Prozentpunkte zurückgegangen und habe zuletzt ein Rekordtief von 2,86 Prozent erreicht. (22.09.2020/ac/a/m)





