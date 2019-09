Nach den gestrigen konträren Ansichten einzelner US-Zentralbanker wachse der Druck auf FED-Chef Jerome Powell. Der St.-Louis-Fed-Präsident James Bullard habe sich für eine große Zinssenkung ausgesprochen und argumentiere, dass die US-Notenbank den Erwartungen an den Finanzmärkten sowie dem Handelsstreit zwischen den USA und China voraus sein müsse. Andererseits sehe der Boston-FED-Präsident Eric Rosengren keine Notwendigkeit für eine Zinssenkung, da sich die US-Wirtschaft derzeit in einem guten Zustand befinde: "Solange wir sehen, dass Konsum und Beschäftigung relativ gesund sind, bin ich nicht annähernd so besorgt". Der am Freitag anstehende NFP-Bericht könnte mehr Klarheit über den künftigen Zinspfad der FED liefern.



Der britische Premierminister Boris Johnson verliere am Dienstagabend nach einer Abstimmung die Mehrheit im britischen Parlament. Johnson habe sich geweigert, eine Fristverlängerung für den Brexit zu beantragen, und nun würden die Abgeordneten die Kontrolle über die Agenda im Unterhaus übernehmen, um ein No-Deal-Szenario zu verhindern. Das Ergebnis (328 zu 301 Stimmen) habe gezeigt, dass neben der Opposition auch 21 Abgeordnete von der Konservativen Partei gegen die eigene Regierung gestimmt hätten. Für die vom Premierminister angestrebten Neuwahlen werde eine Zweidrittelmehrheit benötigt, und die Opposition könnte ihn nun dazu zwingen, eine Brexit-Verschiebung von drei Monaten zu beantragen.



GBP/USD sei am Dienstag auf ein 34-Jahrestief (1,1957) gefallen und habe dort eine scharfe Erholung eingeleitet. Am Mittwoch notiere das Paar wieder bei 1,2150. Solange die politischen Risiken anhalten würden, könnten die Gewinne von kurzer Dauer sein.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei am Mittwoch im Aufwind und erreiche den höchsten Stand seit Anfang August. Nach einer zum Wochenbeginn beobachtenden Verschnaufpause hätten die Bullen die jüngste Aufholjagd fortsetzen und die 12.000-Punkte-Marke zurückerobern können. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex bei ca. 12.063 Punkten. (04.09.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schwache US-Daten sorgten für eine gemischte Sitzung an der Wall Street am Dienstag sowie an den asiatischen Aktienmärkten am Mittwoch, so die Experten von XTB.Der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe habe die Erwartungen verfehlt und sei im August von 51,2 auf 49,1 Punkte gefallen. Die Umfragedaten würden zum ersten Mal seit 2016 auf eine Kontraktion im Fertigungssektor hindeuten und zeigen, dass die US-Wirtschaft nicht von einem abschwächenden Wirtschaftswachstum sowie der zunehmenden globalen Rezessionsängsten verschont bleibe. Eine Verschlechterung der Datenlage bekräftige den Geldmarkt vor dem anstehenden FOMC-Treffen (17. bis 18. September) in seinen hohen Erwartungen an Zinssenkungen. Eine kleine Zinssenkung von 25 Basispunkten werde vollständig eingepreist, während die Chancen auf eine Anpassung in Höhe von 50 Basispunkten in jüngster Zeit gestiegen seien.