Bonn (www.aktiencheck.de) - Der seit Mitte 2018 anhaltende Abwärtstrend des ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe (Di., 03.09., 16:00 Uhr) in den USA dürfte sich auch im August weiter fortgesetzt haben, so die Analysten von Postbank Research.



Dafür sprächen sowohl die leicht negativen Signale regionaler Stimmungsindikatoren, als auch eine zunehmende Verschärfung geopolitischer Unsicherheiten. Die Analysten von Postbank Research würden deshalb für August mit einem moderaten Rückgang von 51,2 auf 51,0 Punkte rechnen. Zwar befände sich der Index damit weiterhin im leicht expansiven Bereich, die Folgen des US-chinesischen Handelskonflikts für die US-Industrie seien aber nicht mehr abzustreiten. Auch in der Stimmung der Unternehmen des Servicesektors schlage sich die konjunkturelle Abschwächung mittlerweile nieder. Für den ISM-Serviceindex (Do., 05.09., 16:00 Uhr) würden die Analysten von Postbank Research im August mit einem weiteren Rückgang von 53,7 auf 52,5 Punkte rechnen. (Ausgabe vom 30.08.2019) (02.09.2019/ac/a/m)





