Nachdem das Defizit in der US-Handelsbilanz im Dezember kräftig auf knapp 60 Mrd. US-Dollar angeschwollen war, kam es im Januar zu einer deutlichen Gegenbewegung, so die Analysten von Postbank Research.Heute veröffentliche die EU-Kommission die Vertrauensindikatoren für den Euroraum für März. Aufgrund des in diesem Monat sehr schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindexes für das Verarbeitende Gewerbe würden die Analysten von Postbank Research mit einem Rückgang des EWU-Industrievertrauens von -0,4 auf -2,0 Punkte rechnen. In anderen Wirtschaftssektoren, wie vor allem dem Dienstleistungsgewerbe, könnte die Zuversicht der Unternehmen sogar leicht gestiegen sein. Auch dürfte sich das Verbrauchervertrauen, wie bereits vorläufig gemeldet, von -7,4 auf -7,2 Punkte verbessert haben. Aufgrund des hohen Gewichts, mit dem das Industrievertrauen in den Index für das gesamte Wirtschaftsvertrauen einfließe, würden die Analysten von Postbank Research diesbezüglich aber dennoch mit einem deutlichen Rückgang um 0,6 auf 105,5 Punkte rechnen.In den USA würden heute die endgültigen BIP-Daten für das 4. Quartal veröffentlicht. Die Analysten von Postbank Research würden eine Bestätigung der vorläufig gemeldeten Rate in Höhe von annualisiert 2,6% erwarten. (28.03.2019)