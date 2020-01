In diesem Zusammenhang dürfte auch die jüngste Verbesserung der US-Handelsbilanz mit Vorsicht zu interpretieren sein. Zwar habe sich das Defizit im November mit rund 43 Mrd. USD auf den tiefsten Stand seit Februar 2017 verringert. Allerdings sei diese Entwicklung maßgeblich durch einen starken Rückgang der Importe ausgelöst worden, was wiederum auf eine verminderte Nachfrage nach Vorprodukten schließen lasse. Somit sei die US-Konjunktur weiterhin auf positive Impulse durch die Binnennachfrage angewiesen, für die ein starker US-Arbeitsmarkt die Grundvoraussetzung darstelle.



Diesbezüglich würden die heute anstehenden Zahlen von Automatic Data Processing (ADP) zur Beschäftigungsänderung im privaten Sektor erste Hinweise über die Entwicklung im Dezember liefern. Die Analysten würden dabei mit einem soliden Anstieg um 150.000 Stellen rechnen.



Der Euro sei gestern zum US-Dollar nach den guten ISM-Daten unter Druck gekommen und habe wieder in Richtung 1,11 USD nachgegeben. Würden die ADP-Beschäftigungszahlen heute die Erwartungen übertreffen, könnte sich dieser Trend fortsetzen. (08.01.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während die Dienstleistungsbranche in den USA unverändert optimistisch in die Zukunft blickt, verharrt das Verarbeitende Gewerbe im Krisenmodus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei der ISM-Index für den Servicesektor im Dezember von 53,9 auf 55,0 Punkte gestiegen und habe damit die Markterwartungen (54,5 Punkte) übertroffen. Allen voran der starke Zuwachs der Aktivitätskomponente (von 51,6 auf 57,2 Punkte) habe hier zum guten Ergebnis beigetragen. Auf der anderen Seite hätten die ebenfalls gestern veröffentlichten Auftragseingänge im Industriesektor für den Berichtsmonat November mit -0,7% gg. Vm. auf eine anhaltende Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes hingewiesen.