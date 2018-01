Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz Verzerrung der Quartalsergebnisse durch die US-Steuerreform verdienen die US-Großbanken weiterhin gut, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der französische Luxuskonzern KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) (Marken wie Gucci und YSL) gebe rund 70% von seinem 86,3% hohen Anteil an dem deutschen Sportartikelhersteller PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ab. KERING wolle sich in Zukunft nur mehr auf den profitableren Luxussektor konzentrieren.VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) stelle 2017 einen Absatzrekord bei der Marke VW auf. Mit der Auslieferung von weltweit 6,25 Mio. Fahrzeugen habe gegenüber 2016 eine Steigerung um 4,2% erzielt werden können. Hauptabnehmer sei vor allem China mit einer Steigerung um 5,9% gewesen. Ab Dienstag stünden neuerlich US-Großbanken (u. a. Citigroup (Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS)) im Fokus der Berichtssaison. (15.01.2018/ac/a/m)