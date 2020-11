Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Präsidentschaftswahl scheint entschieden, die Kongresswahlen noch nicht, so die Analysten von Postbank Research.



Typischerweise seien aber die Republikaner bei demokratischen Präsidenten weniger geneigt, großen Fiskalpaketen zuzustimmen. Schon vor den Wahlen seien die Vorstellungen weit auseinander gegangen. Der Entwurf der Republikaner habe mit 500 Milliarden US-Dollar deutlich unter den Forderungen der Demokraten von 2,2 Billionen US-Dollar gelegen. Trotzdem könnte ein Kompromiss, wie vom republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConnell angedeutet, gefunden werden. Allerdings scheine eine Zustimmung des amtierenden Präsidenten unwahrscheinlich. Weiterer Stimulus müsse also voraussichtlich bis Ende Januar warten. Dennoch: Erstens könne die US-Wirtschaft eine Finanzspritze benötigen, insbesondere unter der Voraussetzung, dass Biden die Coronavirus-Maßnahmen zu verschärfen beabsichtige.



Viele US-Amerikaner hätten in der Coronavirus-Krise ihren Job verloren und müssten an ihr Erspartes gehen oder weniger konsumieren. Die zusätzlichen Coronavirus-Arbeitslosenhilfen seien im Sommer ausgelaufen. Zweitens könne sich die Regierung zu historisch niedrigen Zinsen verschulden. Und drittens würden nach Umfragen der New York Times auch 56 Prozent der Wähler der Republikaner eine expansivere Fiskalpolitik in Höhe von zwei Billionen US-Dollar befürworten. Aufgrund dieser Aussichten dürften am Freitag die Renditen am US-Markt deutlicher gestiegen sein. (09.11.2020/ac/a/m)



