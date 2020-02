Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem durchwachsenen Start haben die US-Unternehmen zurück in die Erfolgsspur gefunden, so die Analysten von Postbank Research.



70 Prozent der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen hätten bisher ihre Bilanzen für das vierte Quartal vorgelegt. Nachdem zu Beginn der Berichtssaison für den US-Leitindex noch ein Gewinnrückgang im Vorjahresvergleich prognostiziert worden sei, würden die Analysten wegen der positiven Überraschungen nun einen Zuwachs von zwei Prozent erwarten. Dass sich die Gewinnschätzungen von den negativen Revisionen im Vorfeld der Berichtssaison erholen würden und der Gewinnverlauf die Form eines Angelhakens annehme, sei typisch. Meist lägen die Wachstumsprognosen der Analysten drei bis vier Prozentpunkte zu niedrig. Sieben der zehn Sektoren des S&P 500 würden einen Gewinnzuwachs aufweisen. Versorger (+33 Prozent) und Technologiewerte (+11 Prozent) würden das Feld anführen. Die letzten Plätze würden Energie (-47 Prozent) und Grundstoffe (-31 Prozent) belegen. Die befürchtete Gewinnrezession dürfte damit ausbleiben. Für das laufende Jahr würden die Analysten einen Anstieg der Gewinne um acht Prozent erwarten - was sich in steigenden Kursen niederschlagen dürfte. (18.02.2020/ac/a/m)



