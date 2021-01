Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragten, lag in der Woche zum 16. Januar bei 0,900 Millionen, verglichen mit 0,965 Millionen in der Vorwoche, so die Experten von XTB.Die Zahl der Folgeanträge, die den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um eine Woche hinterherhinke, habe 5,054 Millionen erreicht, während Analysten einen Anstieg auf 5,400 Millionen erwartet hätten. Dies sei der niedrigste Stand bei den Folgeanträgen auf Arbeitslosenhilfe seit Beginn der Pandemie im März. Der heutige Wert liege immer noch deutlich über dem Durchschnitt von 1,7 Millionen, der vor der Pandemie gemeldet worden sei.Der Philadelphia Fed Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA sei im Januar auf 26,50 von 11,1 im Dezember gesprungen und habe damit über den Markterwartungen von 12 gelegen. (21.01.2021/ac/a/m)