Die beiden eng mit dem US-Immobilienmarkt verknüpft Untergruppen Möble und Baumaterialien seien am aktuellen Rand ebenfalls jeweils klar zurückgegangen. Hinsichtlich der Umsätze mit Möbeln könne festgehalten werden, dass sich nach zwei starken Vormonaten nun einfach nur ein klassischer Rückpralleffekt zu zeigen scheine. Bei den Baumaterialien könnten Lieferengpässe zu spürbaren Belastungen geführt haben. Insofern dürfe die Signalwirkung dieser Bewegung mit Blick auf den US-Immobilienmarkt wohl zunächst nicht überbewertet werden.



Die Umsätze an den Tankstellen hätten im Mai um 0,7% M/M zugelegt. An dieser Stelle dürfte vor allem die Entwicklung der Benzinpreise eine Rolle gespielt haben. Unter Ausklammerung der Komponente Kraftstoff hätten die Einzelhandelsumsätze am aktuellen Rand um 1,5% M/M nachgegeben.



Die für die BIP-Berechnung relevante Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze habe sich im Berichtsmonat Mai um 0,7% M/M verringert. Auch bei dieser Zeitriehe sei es zu einer deutlichen Aufwärtsrevision des für April gemeldeten vorläufigen Wertes gekommen. Entsprechend dürften die Zahlen nach dem Anstieg um sehr beachtliche 8,6% M/M im März keinesfalls zu negativ interpretiert werden.



Die US-Einzelhandelsumsätze würden im Mai vor allem auf den ersten Blick zu einer gewissen Schwäche neigen. Der Konsumrausch im März halle allerdings noch nach - zumal die April-Daten sich nach den nun vorgenommenen Revisionen deutlich stärker präsentieren würden. In der Summe bleibe der US-Konsument also auch weiterhin eine tragende Säule des Wirtschaftsaufschwungs in Nordamerika. Die anhaltende Besserung der Lage am US-Arbeitsmarkt werde perspektivisch helfen. Auch mögliche Revisionen der heute gemeldeten Zahlen zum Konsumverhalten in den USA müssten im Auge behalten werden. (15.06.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute sind in den USA aktuelle Daten zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat Mai veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Diesen noch vorläufigen Angaben folgend zeige sich bei dieser makroökonomisch sehr wichtigen Zeitreihe eine unerwartet deutliche Abschwächung. Gemeldet worden sei ein regerechter Einbruch um 1,3% M/M. Per se stelle diese Entwicklung schon eine negative Überraschung dar, allerdings sei es auch zu einer signifikanten Aufwärtsrevision der Veränderungsrate im Vormonat gekommen. In der Summe würden sich die US-Einzelhandelsumsätze somit gar nicht so viel schwächer präsentieren, als zu erwarten gewesen sei.