Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze zeigen für den Berichtsmonat Juli einen Rückgang um 1,1% M/M an, so die Analysten der Nord LB.



Diese Angaben seien schon eine negative Überraschung. Klare Belastungen würden sich bei den Absatzzahlen im Automobilbereich offenbaren. Hier seien eindeutig noch immer Knappheitsprobleme zu diagnostizieren. Lieferengpässe seien aber nicht nur im Kraftfahrzeugbereich weiterhin eine große Herausforderung. Der Handel versuche in diesem Umfeld zunehmend, höhere Preise bei den Kunden durchzusetzen. Diese Geschäftspolitik habe aber offenkundig eine immer stärker dämpfende Wirkung auf die Nachfrage. In der Summe seien die aktuellen Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen nicht hilfreich für die internationalen Aktienmärkte und würden daher den US-Dollar stützen, der relativ zum Euro weiterhin als Low-Beta-Währung gelte. (17.08.2021/ac/a/m)



