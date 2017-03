Hannover (www.aktiencheck.de) - Die für den Februar gemeldeten Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen liegen im Rahmen der Erwartungen und können - aufgrund der vorgenommenen Revision an der Historie - sogar positiv interpretiert werden, so die Analysten der Nord LB.



Sie würden der FED-Chefin Janet Yellen damit keinen Grund geben, heute bei der noch anstehenden Leitzinsentscheidung weiter zu zögern. Die aktuellen Daten zu den Verbraucherpreisen würden ebenfalls für eine vorsichtige Anhebung der FED Funds Target Rate um 25 BP sprechen. Der US-Konsument sollte perspektivisch eine tragende Säule der nordamerikanischen Wirtschaft bleiben. Diese Auffassung scheine sich mittlerweile auch in der US-Notenbank durchgesetzt zu haben. (15.03.2017/ac/a/m)





