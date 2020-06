Hannover (www.aktiencheck.de) - Trotz der bereits ambitionierten Erwartungshaltung haben die Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätzen im Mai mit einem Anstieg um 17,7% M/M sehr positiv überraschen können, so die Analysten der Nord LB.



Der Konsument scheine somit wieder einmal die Rolle der tragenden Säule für die nordamerikanische Wirtschaft annehmen zu wollen. Die Coronavirus-Pandemie könnte somit als eine Art "Blitz-Rezession" in die Lehrbücher der Wirtschaftsgeschichte eingehen, die fast schon überstanden sei, bevor sie eigentlich begonnen habe. Noch gebe es aber natürlich weiterhin Risiken für den Aufschwung. In diesem Kontext sei vor allem die gefürchtete zweite Welle bei den Infektionen mit dem Virus zu nennen. Dennoch müsse festgehalten werden, dass die aktuellen Wirtschaftsdaten aus den USA in der Summe seit einiger Zeit sehr positiv überraschen würden. Die Konjunktur möge zwar eigentlich ein zu komplexes Phänomen sein, um sie angemessen mit nur einem Buchstaben des Alphabets zu beschreiben, die jüngsten US-Indikatoren würden aber doch schon auf eine V-Erholung hindeuten! (16.06.2020/ac/a/m)





