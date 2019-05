Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze haben im April keine erfreuliche Entwicklung genommen, so die Analysten der Nord LB.



Der Rückgang um 0,2% M/M stelle aber keine Katastrophe dar und werde zumindest teilweise durch die von den Statistikern in Washington vorgenommenen Revisionen an den März-Zahlen erklärt. Angesichts der weiterhin erfreulichen Beschäftigungssituation, die für steigende Löhne spreche, sollte man sich um den US-Konsumenten wohl auch weiterhin keine Sorge machen. (15.05.2019/ac/a/m)





