Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Einzelhandelskonzern Lowe's (ISIN: US5486611073, WKN: 859545, Ticker-Symbol: LWE) konnte gestern zwar sowohl bei Gewinn als auch Umsatz Zuwächse verbuchen, lag mit seinem Zahlenwerk aber leicht unter den Markterwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Deutlicher verfehlt worden seien die Erwartungen für den Gesamtjahresgewinn. Der Konzern rechne hier mit einer Spanne zwischen USD 4,20 bis USD 4,30 je Anteilsschein. Marktteilnehmer hätten im Schnitt mit USD 4,62 je Aktie gerechnet. Zur Begründung habe der Einzelhandelskonzern auf höhere Aufwendungen für Marketing und Kundenservice verwiesen, die auf die Marge gedrückt hätten. Die Anteilsscheine von Lowe's hätten den Handelstag mit einem Minus von 3,7% beendet.



Derweil habe der größte US-Einzelhändler Wal-Mart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) eine Partnerschaft mit Google (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) bekannt gegeben. Dabei solle vor allem das Bestellen per Sprachsteuerung im Vordergrund stehen. Ab Ende September sollten in den USA über Google Express Produkte von Wal-Mart angeboten werden, die man verbalakustisch via Google Assistent bestellen könne. Die Wal-Mart-Aktie sei um 0,1 Prozent gefallen, der Kurs der Google-Mutter Alphabet habe dagegen 0,2 Prozent gewonnen. Die Amazon-Aktie habe um 0,9 Prozent nachgegeben. (24.08.2017/ac/a/m)





