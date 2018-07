Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Angaben zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze haben vor allem auf den zweiten Blick (also unter Berücksichtigung der Revisionen) positiv überraschen können, so die Analysten der Nord LB.



In der Summe dürfte der Verbraucher also eine tragende Säule des Wirtschaftswachstums im Land der unbegrenzten Möglichkeiten bleiben. Damit könnte die magische Marke von 4% Wachstum im 2. Quartal wirklich erreicht werden! (16.07.2018/ac/a/m)





