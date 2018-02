Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen sind eindeutig als negative Überraschung zu werten, so die Analysten der Nord LB.



Dies gelte vor allem unter Berücksichtigung der Revisionen an den Angaben für den Dezember. Ganz offensichtlich hätten die Analysten die dämpfenden Effekte der Kältewelle im Januar unterschätzt. Die makroökonomische Bedeutung der Zahlen sollte zunächst aber auch nicht überinterpretiert werden. Nach Auffassung der Analysten bleibe der Konsument trotz des heutigen Rücksetzers eine auch weiterhin verlässliche Stütze des Aufschwungs in den USA. Dafür sollte auch die Steuerreform sorgen. (Ausgabe vom 14.02.2018) (15.02.2018/ac/a/m)







