Linz (www.aktiencheck.de) - Der Euro erholt sich seit zwei Wochen gegenüber dem US-Dollar und gestern haben wir erstmals im August Kurse über 1,1700 gesehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Da es keine wichtigen schlechten Wirtschaftsnachrichten aus den USA gegeben habe, dürfte die Ursache eher auf der EUR-Seite sein. Der zuletzt stärkere Lohnanstieg und eine erhöhte Kreditvergabe an private Haushalte im Euroraum dürften die Inflation beschleunigen und zu Zinserhöhungen im nächsten Jahr beitragen, die Anlagen in EUR attraktiver machen würden. (29.08.2018/ac/a/m)





